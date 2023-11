Plenković progovorio o krizi s pićima: ‘Imam umirujuću poruku i molbu’

Autor: I.G.

U utorak se održava redovita sjednica Vlade Republike Hrvatske, koju će premijer Andrej Plenković otvoriti uvodnim obraćanjem.

Glavne točke dnevnog reda obuhvaćaju pitanja aktualnog stanja vezanog za potres te prijedloge o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje od 2024. do 2026. godine.





Prva točka dnevnog reda bila je informacija o trenutnom stanju nakon potresa koji je pogodio određene dijelove zemlje. Vlada je detaljno razmotrila situaciju i raspravljala o mogućim mjerama za pomoć i obnovu pogođenih područja.

Na početku sjednice, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na najnoviju krizu vezanu uz konzumaciju spornih pića. Kako kaže, poslao je “umirujuću poruku”.

Tijek sjednice pratite uživo na portalu Dnevno:

“Izvješteni smo o slučajevima i nizu poduzetih radnji. Državni inspektorat je donio odluku o povlačenju određenih proizvoda, preventivno. Bolnički sustav je reagirao pravovremeno i svima je pružena potrebna pomoć. S obzirom da je ova tema izazvala takvu rekaciju. Uputio bih umirujuću poruku. Do sada je od svih ovih slučajeva, samo jedan slučaj zabilježen s težim posljedicama. To jest, ovaj slučaj u Rijeci. Pacijentu se pruža adekvatna skrb i vjerujemo da će s njim u procesu oporavka biti sve dobro. Svi ostali su pušteni kući, nitko drugi nije ostao u bolničkim ustanovama. Analiziraju se sve okolnosti i uzorci. Jedino se slučaj u Rijeci čini ozbiljnim. Sve ovo drugo nema nikakvih indikacija da bi se radilo o konzumaciji pića koja bi izazvala reakciju kao ova u Rijeci. Zato bih zamolio sve da se situacija malo smiri, da se ne širi panika. Osim ovog u Rijeci ne vidimo nikakav drugi razlog da bi bilo ugroženo zdravlje stanovništva. Prema ovome što je jutros situacija, samo jedan, jedini slučaj je relevantna, poseban i drugačiji. Svi ovi drugi nemaju potvrde da se radi o poteškoćama na temelju konzumacije pića. To je ono što je najvažnije”, rekao je Plenković na početku sjednice Vlade dotaknuvši se tako najvažnije teme dana.

