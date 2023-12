Plenković progovorio o Bad Blue Boysima: Objasnio zašto im je država platila jamčevinu

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković danas u položio je vijenac i zapalio svijeću na zagrebačkom groblju Mirogoj u povodu 24. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Tom prilikom je podsjetio na veliko povjerenje koje je Tuđman dobio na prvim demokratskim izborima, tijekom 90-ih godina.

“Danas možemo biti svjesni i zahvalni Tuđmanove uloge u stvaranju hrvatske države i svemu što je postavilo temelje ovome što danas, kao nasljednici, činimo za dobrobit hrvatske države i naroda. Činjenica je da je HDZ jedna od rijetkih stranaka koja je zadržala snagu i povjerenje govori o tome da su temelji koje je postavio bili snažni, a to su oni ključni elementi: nacionalna država, vladavina prava, institucije… Na nama je da se svi naši građani osjećaju dobro i povezano sa svojom državom”, rekao je Plenković dodajući da je HDZ nastavio provoditi Tuđmanove politike sve do danas.

Plaćena jamčevina

Plenković je na Mirogoju odgovorio zašto je država odlučila platiti jamčevine navijačima koji su bili zatvoreni u Grčkoj od kolovoza.

“To je specifična situacija. Pitanje je imaju li oni dokumente, sredstva, događa se proces bez presedana. I grčki sudovi i tužiteljstvo i zatvorski sustav rade vikendom. To se još nije dogodilo. Donijeli su odluku da se napravi izvanredni korak i da ih se što prije pusti. U tim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non stop. Dosad je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, neki su tražili putni list, neki sredstva za povratak u Hrvatsku, nitko još nije tražio novac za jamčevinu, ali veleposlanstvo je dobilo naputke da im to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura kada veleposlanstva i konzulati pomažu građanima”, rekao je istaknuvši kako država i služi tome da pomogne građanima.

“Većina od ovih koji su pušteni u petak, samo troje ili četvero ih je bilo u Ateni, većina ih je u različitim dijelovima Grčke. Policija ih je prepratila u Atenu i oni danas, svako u individualnom angažmanu dolazi nazad. Nisu oni svi iz Zagreba, nije ovo organizirano putovanje nazad nego iskaz države, a pomagali smo im angažirano sve ove mjesece. Oni dolaze nazad kući”, rekao je Plenković.

Servis vozila Bradley

Na pitanje kada bi se vozila Bradley koja su ovog tjedna stigla u Hrvatsku mogla početi koristiti.

“Njih 60 će ih se osposobiti, a ostala će služiti za rezervne dijelove. Nije to manji servis, trebat će neko vrijeme, ali oni će u narednim godinama biti spremni i na raspolaganju HV-u. Kako ćemo od proljeća imati osnaženo HRZ, tako osnažujemo i kopnenu vojsku”, rekao je.

Najavio je da će se uskoro susresti sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomaševićem kako bi se pokušalo naći rješenje za pitanje gospodarenja otpadom. “Nisam još vidio nijednu gradsku četvrt gdje ljudi vape da odlagalište bude baš kod njih”, kaže.