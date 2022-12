PLENKOVIĆ PRIPREMA VELIKO MILANOVIĆEVO OGOLJENJE! Uvjeren je da je našao formulu za poraz predsjednika: Povlači i oporbu

Autor: Dnevno.hr

“Win, win”, tako je premijer Andrej Plenković nedavno opisao situaciju vezanu uz obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj što doista niti nije daleko od istine. Jasno je iz tih Plenkovićevih riječi da je premijer naciji napokon priznao svojevrsnu istinu- u priči oko obuke ukrajinskih vojnika nisu toliko važni sami vojnici koliko je važno to da će njegova Vlada, i njegov HDZ u svakom slučaju na ovom scenariju poentirati. Hrvatska bi kako za sada stvari stoje mogla okaljati svoj međunarodni ugled ukoliko ne pristane na opciju koju je Plenković praktički već dogovorio ignorirajući javnost, oporbene saborske zastupnike i predsjednika Zorana Milanovića s kojim je o ovoj temi morao postići konsenzus.

Plenković na korak do dvotrećinske većine

No, pronalaženje konsenzusa između Plenkovića i predsjednika Milanovića odavno nije opcija i mimo ovog slučaja. Rješenje za Ukrajince vjerojatno će se naći, obuku će im pružiti neka od drugih europski zemalja u kojoj ovakvih mimoilaženja nema, ali priča se kod nas od vanjskopolitičke teme svela na unutarnji sukob i nastavak narušavanja odnosa između Banskih dvora i Pantovčaka. U sukob su se uključili i oporbeni saborski zastupnici, a Plenkovićevom HDZ-u za donošenje odluke mogla bi biti potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, a kako tvrde upućeni iz vladajućih redova vrbovanja su po tom pitanju već u tijeku pa nije nemoguće da premijera u ovom slučaju doista podrži dio oporbenjaka.

O vrbovanju se ovih dana oglasio saborski zastupnik Fokusa Darijo Zurovac navodeći da je bio izložen pritiscima iz HDZ-a nakon čega je premijer Plenković javno pročitao Zurovčevu poruku objašnjavajući da ga je ovaj osobno kontaktirao prije par dana te zatražio da ga primi u Vladi vezano uz odluku o misiji EUMAM. “Ovo je malo indiskretno, ali moram to reći da otklonimo te teme jer mi ide jako na živce da se takvo nešto uopće stvara u prostoru, kao da je HDZ nekakav bully (zlostavljač), pa da nekoga gnjavi”, objasnio je premijer razloge citiranja osobne komunikacije sa Zurovcem odbacivši teze o tome da je na zastupnika vršen pritisak.





Na koga HDZ-ovci za sada računaju

Pritisaka možda nije bilo, no kako za sada stvari stoje Plenković bi pored zastupnika vladajuće većine na temi obuke vojnika mogao imati potporu kolega iz Socijaldemokrata, a osim toga moguće je da će mu podršku dati i zastupnici iz IDS-ova kluba zastupnika, radi se o njih troje. Kakav će stav imati zastupnici iz Škorinog kluba, još nije poznato no u HDZ-u računaju i na njih, pa govore da su na korak do dvotrećinske većine. Gdje god da jesu činjenica je da Plenkoviću ova tema ide na ruku i da će na njoj inzistirati, potvrđuju to i naši sugovornici iz vladajuće stranke dodajući da na taj način Plenković ogoljuje predsjednika Milanovića.

”Plenković je uvjeren da mu forsiranje teze o tome da je Milanović proruski političar ići u prilog i da će ga na taj način politički eliminirati, a istovremeno je naumio poentirati i tako što će opozicijske zastupnike prikazati kao Milanovićeve, a onda i ruske igrače. Njemu je u planu da padnu maske, a uvjeren je da će mu baš na ovoj temi rasti rejting”, komentira naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću referirajući se na temu koju je počeo ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na sastanku ministara Europske unije koji se održavao u Luksemburgu gdje je Radman pristao na to da i Hrvatska vojka obučava ukrajinske vojnike, što je učinio uz konzultacije s Plenkovićem koji je na ovome evidentno zaobišao predsjednika Milanovića koji je u skladu s Ustavom nadležan za sukreiranja vanjske politike.

Plenković eliminira oporbu

Uz to, treba napomenuti da Milanovića Ustav definira kao vrhovnog zapovjednika oružanih snaga koji je ujedno odgovoran i za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti pa ga se utoliko doista trebalo pitati ponešto o obuci stranih vojnika u našoj zemlji. Kako se Milanovića ništa nije pitalo sve do dopisa ministra obrane Marija Banožića, tako je Milanović odbio pristati na obuku Ukrajinaca, a sve to dovelo je Plenkovića pred saborske zastupnike, s kojima je sada po svemu sudeći odlučio zaigrati opasnu igru otvorenu poručujući da će se na ovom slučaju vidjeti tko je za koga.

”Sve i da ne skupi dvotrećinsku većinu Plenkoviću će ova tema koristiti za to da oporbene zastupnike nastavi nazivati proruskim igračima.”, komentira naš sugovornik. Hoće li se ova taktika Plenkoviću u konačnici obiti o glavu teško je reći, posljednje ankete na ovu temu ukazuju na to da je dobar dio građana na tragu Milanovićevih promišljanja, a s druge pak strane ni oporbeni zastupnici nisu bez aduta jer postoji mogućnost da i oni okrenu ploču da Plenkovića krenu optuživati za to da Ukrajinu koristi za ostvarivanje svojih političkih ciljeva i diskreditiranje oporbe.