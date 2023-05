PLENKOVIĆ PRIPREMA ‘TOČKASTU KOALICIJU’! U tišini je dogovoren novi HDZ-ov transfer: Pupovac i Kajtazi više neće moći ucjenjivati premijera

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Na listi Domovinskog pokreta Ante Prkačin ušao je u Sabor i u njemu se istaknuo kao jedan od najaktivnijih zastupnika, a u svojim istupima nerijetko je kritizirao vladajuću stranku predvođenu premijerom Andrejem Plenkovićem.

Dugo se na desnoj političkoj sceni likovalo zbog Prkačinova ulaska u parlament jer se tvrdilo da su s njime pravaši ponovno u Saboru dobili svojeg političkog predstavnika, baš kao što se jedno vrijeme spekuliralo da bi Prkačin mogao preuzeti vodstvo Hrvatske stranke prava i pokušati je vratiti na staze stare slave zajedno s bivšim suverenistom Hrvojem Zekanovićem.

Je li to scenarij koji slijedi na desnoj političkoj sceni uoči nadolazećih parlamentarnih izbora, teško je reći, no izgleda da je i Prkačin svojim djelovanjem na hrvatskoj desnici uspio posijati sjeme razdora pa je tako još prije nekoliko tjedana objavio da napušta Domovinski pokret nezadovoljan time što mu je stranka više puta onemogućila da istupa u ime njihova zastupničkog kluba premda je već bio spreman za govor. Izlazeći iz Pokreta, Prkačin je poručivao da ga više nitko ne može zadržati, a razloge napuštanja Domovinskog pokreta trebao je obrazložiti na konferenciji za novinare, koja se nikada nije održala premda je Prkačin najavljivao da će pred novinare izaći dan nakon što je napustio svoju nekadašnju stranku.





Novi saveznik

I tada kada se Prkačin odlučio krenuti svojim političkim putem, u javnom se prostoru počelo govoriti da je kapitulirao još jedan desničar i da je Plenković s Prkačinom dobio novog takozvanog žetončića, što se potvrdilo i ovih dana, kada se Prkačin priklonio vladajućoj većini, kompenzirajući svojom zastupničkom rukom onu Milorada Pupovca koji je odlučio bojkotirati rasprave u Saboru nakon što se obračunao sa suverenistom Željkom Sačićem. Osim što je Plenković s Prkačinom dobio novog saveznika, s njegovom rukom parlamentarna većina je podebljana te sada ima 78 zastupnika, što za Plenkovića znači još povoljniji položaj, a prema tvrdnjama upućenih, i kraj ucjena HNS-a i predstavnika nacionalnih manjina predvođenih Miloradom Pupovcem i Veljkom Kajtazijem.

Plenković je tako za ovaj saziv svoju poziciju nedvojbeno zacementirao, a Prkačin bi se premijeru i njegovu HDZ-u i dugoročno mogao pokazati kao isplativ saveznik jer Plenković sa svojom strankom na parlamentarne izbore planira izaći s takozvanom točkastom koalicijom.

To pak znači da će u pojedine izborne jedinice na liste stavljati istaknute pojedince iz tih županija koji nisu dio njihove stranke pa bi se u skladu s time ime Ante Prkačina moglo pojaviti na HDZ-ovim listama u petoj izbornoj jedinici koja po dosadašnjem izbornom zakonu obuhvaća i Slavonsko-brodsku županiju, u kojoj Prkačin uistinu i jest jedna od prepoznatljivijih figura. Kako Prkačin uživa u svojem političkom angažmanu, tako bi i on od ove suradnje s HDZ-om na koncu mogao imati koristi. Nije poznato čime su ga vladajući pridobili, ali sve upućuje na to da je on sada dio njihova tima, što je prošlo prilično nezapaženo u javnom prostoru.

Prkačin je inače bivši HOS-ovac i nekadašnji HSP-ovac i moglo bi se reći da je njegovo ime i poznato i popularno i prepoznatljivo među desnim biračkim tijelom koje je njegov odlazak iz Domovinskog pokreta podijelio, što se moglo vidjeti i iz njihovih reakcija na društvenim mrežama, na kojima se tvrdilo da je Prkačin HDZ-ov igrač, ali i da se Pokret njegovim odlaskom čisti od podmetnutih kadrova.

Dugo se ionako na desnom spektru vjeruje da Udba i KOS još imaju svoje agente koji rade na razbijanju desnih stranaka, ali po svemu sudeći, to je posao koji najbolje odrađuje premijer Plenković i njegov HDZ, koji je samo u ovom sazivu Sabora više puta uspio izazvati razdor na desnom spektru, jer ne treba zaboraviti da se njihovoj većini prije Prkačina pridružio i bivši suverenist Hrvoje Zekanović.

Neprestano tragaju

Na razdoru desnice profitira i predsjednik Zoran Milanović koji je, uviđajući da postoji rupa na tom dijelu političke scene, odlučio promijeniti retoriku i zbližiti se s desnicom ne bi li na taj način osvojio drugi mandat na Pantovčaku. Hrvatska desnica u njemu prepoznaje lidera za kojim neprestano traga i kojega ne može naći, iako se ne trenutak učinilo da bi to mogao biti Miroslav Škoro, koji se na koncu ipak nije proslavio.









Desnica se dosad nije uspjela okupiti oko zajedničkog vođe iako su to nastojali postići preko zajedničkih inicijativa poput onih referendumskih, ali u konačnici ni to nije urodilo plodom, upravo suprotno, to je donosilo uspjehe HDZ-u, a na koncu i premijeru Plenkoviću koji je i u vlastitoj stranci uspio gurnuti desno krilo na margine. Može se očekivati da će se i ovaj trenutni trend preliti na skorašnje parlamentarne izbore, na kojima desnici predstoji još jedno preslagivanje. Kako zasad stvari stoje, to bi moglo dovesti do toga da na izbore kao predstavnici desnice samostalno krenu i Domovinski pokret i Most, ali i Suverenisti te po svemu sudeći Most dva koji će predvoditi šibensko-kninski župan Jelić.