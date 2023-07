Plenković prelomio: ‘Usuglasili smo se oko šefa VSOA-e!’ Opet branio ‘Baneta’: ‘Milanović ga vrijeđa, omalovažava, ignorira, ne poštuje’

Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković i u ponedjeljak na svečanom uručivanju ugovora korisnicima iz Dubrovačko-neretvanske županije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa podrške regionalnom razvoju, Sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. te Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

U nazočnosti predsjednika Vlade Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i potpredsjednika Vlade ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, ugovore je uručila državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž.

Najprije se pohvalio ulaganjem u županiju i Dubrovnik, a onda se dotaknuo vrućih dnevno-političkih tema:

“Ovdje se ukopno uložilo više od 300 miliju eura. Pelješki most je dao jednu potpuno novu dimenziju županiji. Ulaganja u bolnicu, brodicu za hitne intervencije pa do potpora gospodarstvu i poduzetnicima.

Sve to uz već ranije zračnu ruku Dubrovnik govori da smo omogućili Dubrovniku ravnopravni status ostatku Hrvatske koji prije nije imao”, rekao je.

O VSOA-i:

“Upravo sam potpisao odluku kojom ovlašćujemo djelatnike VSOA-e za obavljanje nužnih poslova u narednih mjesec dana. Obavljeni su razgovori i o osobi i o formi tijekom vikenda i s savjetnikom predsjednika Lozančićem. Prijedlog Vlade je takav da ga je uputio ministar Banožić. To je brigadni general Mijo Validžić i spreman je da preuzme tu dužnost.

Riješili smo situaciju i ostajemo kod prijedloga”, rekao je i odgovorio na pitanje je li to u skladu s Ustavom.

Vidim da brojni u eteru govore da bismo se nas dvojica trebali sastati. Ne moramo. Možemo se dogovarati kao što se u vremenu dok je Milanović bio premijer usuglašavao znate tko, ministar Kotromanović. Njegov ministar obrane”, dodao je.

O bojkotu Milanovića:

“Što se mene tiče, dogodilo se ono što se trebalo dogoditi.

"Što se mene tiče, dogodilo se ono što se trebalo dogoditi.

Milanović ponižava, vrijeđa i bojkotira Banožića. VSOA nije posebno tijelo kao SOA, dio je Ministarstva obrane. On ga ignorira, zabranjuje mu govoriti. To je kontekst. Bitno je za medije shvatiti kontekst", i krenuo u novi sukob s novinarima:









“Vi govorite u ime sebe osobno i redakcije. I točka. Ja govorim u ime građana. Ignorira ministra koji mu je sugovornik, vrijeđa mene i vladu. Dok se ne kaže, da se ispriča, direktnih razgovora neće biti”, rekao je.

O prosvjedu u pravosuđu:

“Što se toga tiče, ministar Malenica će obaviti razgovore. Naša pozicija je jasna”, rekao je između ostalog.

O aferi s plinom:

Govoreći o stanju u HEP-u, Plenković je ponovio kako su to stvari za ministra gospodarstva Davora Filipovića. “To ćemo sve vidjeti. Mi ćemo to sve ispitati”, naglasio je i rekao kako su u Zagrebu tek u srijedu te “do tada tu informaciju neće imati”.