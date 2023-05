PLENKOVIĆ PREDSTAVLJA ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA! Bauk mu pobrojao ‘Olegove, Štromarove i Hrebakove krpice’: To je politička odluka

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u 11 sati predstavit će prijedlog Zakona o izbornim jedinicama.

Ostaje se na 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika. Birača po izbornoj jedinici bit će otprilike 360 tisuća – s odstupanjima +/- 2,5 do +/- 3 posto.

Oko 80 posto birača ostaje u istim izbornim jedinicama. To se, kako je dosad rečeno, odnosi na sve općine i gradove te 14 županija. Grad Zagreb će se umjesto četiri – sastojati od tri izborne jedinice i izgubit će “ruralni dio”.





Premijer Plenković je rekao da su napravili modifikaciju koja se držala temeljnih načela da svugdje bude otprilike jednak broj birača, uz odstupanja od plus/minus 2,5 do 3 posto te se, koliko je moguće, prate administrativne granice. Ostaje se na 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika. Birača po izbornoj jedinici bit će otprilike 360 tisuća, dodao je.

Oporba, s druge strane, zamjera što je zakon rađen iza zatvorenih vrata, što ide u e-savjetovanje a da ga nije vidio nitko iz krugova opozicije te činjenici da se prijedlog temelji na popisu birača koji “ima pola milijuna ljudi više nego punoljetnih građana s prebivalištem u RH”.

Bauk o izbornim jedinicama: Frankenstein prijedlog

SDP-ov Arsen Bauk je jučer u Saboru prekrajanje izbornih jedinica nazvao ‘Frankenstein prijedlog’

“Jasno je da se tu radi o političkoj odluci. SDP je davno u proceduru uputio prijedlog zakona o izbornim jedinicama, predložili smo da se one naprave relativno normalno bez dojma političkog pogodovanja. Kao što je za vrijeme ove Vlade i prethodnih, većina ministarstava upravo tako organizirana. Dakle, da u svojoj organizacijskoj cjelini na terenu ima više županija. To je bio naš prijedlog. I da se granice županije poštuju kao granice izbornih jedinica. Sutra će karta biti predložena, ali uzet ću pravo ekskluziviteta prezentirati kako će to izgledati”, rekao je Bauk i izvadio sliku Frankensteina.

“Posebno 7. izborna jedinica. Koja je značajka novog prijedloga? HDZ je odlučio da to bude sustav 14 puta 10, dakle 10 izbornih jedinica s 14 zastupnika. Nema tog slikara, pisca koji može u postojećim kartama Hrvatske napisati da 10 izbornih jedinica izgleda normalno. Umjesto 17 županija koje su sačuvane u jednoj izbornoj jedinici će biti 14. Nove županije koje će biti podijeljene između izbornih jedinica će biti Zadarska, Sisačko-moslavačka i Koprivničko-križevačka. I tu dolazimo do krpica i zakrpa”, dodao je.

“Uočava se u karti 8. izborne jedinice da se pojavio Novi Vinodolski, a da su Matulji otišli u sedmu. To je Olegova zakrpa kako bi Butković konačno mogao glasati sam za sebe. Od prijedloga gospodina Pokosa se vidi da je Varaždinska županija ostala ipak cijela. To je Štromarova krpica. Imamo i slučaj da Bjelovarsko-bilogorska županija ostaje cijela, to je Hrebakova krpica. Imamo zakrpu slavonsko-podravsku, a zbog manjka broja birača u Slavoniji, 4. izborna jedinica se proteže skoro do Varaždina. Ako se demografski trendovi nastave, morat će i do Ljubljane. Tu nema stručnih analiza, HDZ je odlučio izborne jedinice skrojiti po svojim potrebama. Nemojte nas uvjeravati da se radi o stručnim kriterijima. Stručni kriterij bi bio da se grupiraju županije u pet ili sedam izbornih jedinica. Evo, 7. izborna jedinica počinje na otoku Viru, do općine Matulji sjeverno od Rijeke pa na istok do Kutine, možda i dalje. Obuhvaća cijelu Liku i Karlovačku županiju. I zato taj prijedlog zaslužuje naziv Frankenstein prijedlog”, zaključio je zastupnik Bauk.