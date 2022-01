PLENKOVIĆ: Poznajem oca Mateja Periša, nemamo cjelinu slike. Mene kao premijera zanima da doznamo punu informaciju

Autor: Dnevno.hr

Srpsko narodno vijeće (SNV) obilježava pravoslavni Božić u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji “Katarina Kantakuzina Branković”.

U gimnazijskom atriju okupili su se uzvanici, suradnici, i prijatelji SNV-a, a božićni blagoslov će udijeliti patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Na primanju sudjeluju i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade RH za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković koji su održali prigodne govore.

Tomašević izvukao novčić u pogači

Nakon toga je uslijedilo tradicionalno lomljenje božićne pogače – česnice, a kako javljaju mediji, dio u kojem se nalazio novčić dobio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Zanimljivo, ranije je novčić dobio njegov prethodnik Milan Bandić.

Milanović nije došao. Pupovac: Radosni smo, ne vidimo da bi nam to netko mogao pokvariti

Milorad Pupovac je rekao da se cijeli proces obnove mora ubrzati i da je vlast to prepoznala te da će premijer uskoro o tome govoriti. “O tome se intenzivno priča na koalicijskim sastancima i na Vladi”, rekao je i dodao da treba promijeniti mnogo toga koordinacijski i organizacijski.

Predsjednik Zoran Milanović nije došao na proslavu, a nije došao nitko iz njegovog Ureda.

“Nismo dobili službeni odgovor. Danas smo radosni, ne vidimo da bi nam to netko mogao pokvariti i da iz nekog razloga budemo žalosni”, rekao je Pupovac.

Premijer Plenković obratio se medijima

“Čestitali smo vjernicima Božić, poslali poruku mira, smirivanja tenzija, to je dobro za hrvatsko društvo, za položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, odnose sa Srbijom. Želimo da u ovom vremenu velikih izazova sve rješavamo u suradnji sa svim akterima u društvu, to je naša politička filozofija”, rekao je uvodno.









Boris Milošević je rekao da smo čuli poruke tolerancije i uvažavanja.

“Takvih poruka nikad nije malo, dobro ih se stalno slati, otkako sam u Vladi, posvećeni su smirivanju tenzija, srpska zajednica se osjeća dijelom hrvatske kuće”.

Plenković je zatim rekao je li tu trebao biti Milanović.

“To nije pitanje za mene, mi smo tu”.









Stižu li nove mjere?

“Mislim da će ovaj cijeli kontekst dolaska omikrona, koji se brže širi, brojevi rastu, u zapadnim zemljama je on praktički eksplodirao, to će se dogoditi kod nas, današnji brojevi to govore. Udio pozitivnih u testiranima je oko 44 posto, zaštiti se možemo kombinacijom mjera, cijepljenjem i osobnom odgovornošću – maskama, prozračivanjem, higijenom. Zato je to ključ. Hoće či nešto raditi manje ili duže dva sata, manje bitno. Stožer će razmotriti koje mjere će poduzeti”.

Beroš spominjao imunitet krda, što mislite o tome?

“Nećemo poticati zarazu, mislim da je govorio o tome da se omikron brže širi, a delta ozbiljnija po pitanju posljedica. Četvrti val delte se spušta,a diže se peti val omikrona, to su podaci Capaka, udio omikrona u broju zaraženih je sve veći, treba se čuvati oba soja, raditi napore da ga usporimo”.

Može li država pooštriti mjere? Brojevi divljaju.

“To je očekivano. Govorimo da ima dovoljno cjepiva, cjepivo i mjere su naša politika. To je bit”.

Nestanak Mateja Periša i može li se vjerovati Vulinu i njegovim izjavama?

“Poznajem njegovo oca, žao mi je, od prve sekunde sam bio u kontaktu s ministrom vanjskih poslova i Božinovićem, diplomacijom, veleposlanstvom. Imam dojam da nemamo cjelinu slike, dok nemamo službene informacije, osim interesa za to, ne mogu komentirati ničije izjave. Nije bitno što je rekao Vulin, mene kao premijera zanima da doznamo punu informaciju, onda ćemo moći komentirati. Mi sa Srbijom imamo otvorena pitanja, prvo po pitanju nestalih, mislimo da ima ljudi u Srbiji koji o tome znaju puno više”.

O američkoj ponudi Bradleya

“To je proces koji traje nekoliko godina i projekt je Vlade, pritiskati Vladu je malo smiješno. U mandatu naše vlade smo okrenuli trend u povećanje izdvajanja za obranu. Taj proces je počeo 2017. Ovo nije isti proces kao s nabavom aviona, ovo je dogovor samo s američkom vladom, daju određenu donaciju da bi Hrvatska uzela njihovu tehnologiju. Taj proces traje dugo, mi bi bili jedina zemlja u Europi koja bi ih imala, oni su kvalitetni, riječ je o platformi pa se podiže kvaliteta kroz godine. U ponudi su A2, no s naoružanjem što čini tu platformu korisnim. Jačamo obrambenu suradnju sa svim državama, najrazgranatija nam je s Amerikom. Zatim, jačamo vlastitu vojsku, naš doprinos kao saveznica NATO-a i treće, jačamo naše gospodarstvo. Cijeli aranžman je išao za tim da cijeli posao bude dobar i koristan kroz nekoliko godina i za Đuru Đakovića. Moj cilj je ojačati odnose s Amerikom, ojačati kopnenu vojsku i naše gospodarstvo. Sve drugo je teatar. Kada sve stavimo na papir, donijet ćemo odluku. Banožić je nastavio proces, meni je bitno da sve filtriramo. Da bismo donijeli odluku moramo sve ispitati, da to učinimo treba puno konzultacija s američkom stranom, no i taj rok nije tako fiksan, želimo do kraja vidjeti što oni mogu dati Hrvatskoj i što je realno. Kada je riječ o verziji A2, prvo se željela varijanta A3 pa se shvatilo da to nije realno, To neće biti moj politički odabir, ako načelnik Glavnog stožera smatra da je A2 dostatna, to mi je bitna informacija. Postojale su nedoumice unutar Glavnog stožera i Ministarstva obrane, pokoreno sam proces detaljne verifikacije što možemo dobiti i koliko to košta. Novac za ovu operaciju nije problem, odlučit ćemo kako smo planirali, no s punom sviješću da imamo održivost tog procesa. Nakon što je zahtjev došao od HV-a, njihova zadnja pozicija im je da im je A2 u redu”, rekao je.

Milanović je o tome jučer govorio i da je to dosta za 10 godina i više…

“On priča što je njemu rekao načelnik Glavnog Stožera. Sve je skupa teatar, on nema veze s Bradleyima, ne znam di je bio 2017. nakon što sam ga pobijedio, ne znam ni čime se bavio, to je projekt ove Vlade. Vodimo proces jačanja odnosa sa SAD-om. Ovo nije projekt odabira, ovo je drugačiji proces, to je proces suradnje za jednu platformu koja se zove borbeno vozilo pješaštva”, rekao je premijer.

Ima li ministar Horvat vašu podršku?

“Nema inicijative oporbe, mi se trudimo, postoje oni koji rade i oni koji opstruiraju. Mi radimo. Odbit ćemo sve inicijative oporbe, parlamentarna većina zastupnika sa 77 je jednako jaka kao da ih imam 151. Suočeni smo s pandemijom već dvije godine, imali smo 2 potresa, sve to zahtjeva velik angažman. Imali smo sjednicu Vlade, vidjeli ste da su svi pozivi raspisani od kada su sjeli novci Fonda, radit ćemo svoje, a oporba svoje. Mora raditi i grad Zagreb, Dobio je taj novčić neka mu bude sretno pa neka gradi Grad Zagreb više”.

Đoković u Australiji, kako komentira taj slučaj?

“Vidio sam na internetu, svatko treba poštivati propise, rekao je premijer i govorio o susretu njega i Đokovića koji je bio zaražen koronaviursom, a nakon čega se tvrdilo da to nije bliski kontakt.

“Priče o Đokoviću i procesiji na Hvaru su dvije najgluplje teze o nekonzistentnosti rada Stožera, nakon procesije na Hvaru nije bilo zaraženih, umjesto 10 ljudi moglo je biti 15, sve se svodi na šetnju kroz Hvar koja traje cijelu noć i na to da ne bude 10 nego 15 i to je ‘issue’? To je glupa i zlonamjerna teza. Moj kontakt s Đokovićem je trajao kratko, to su glupe i zlonamjerne teze da se stvara ozračje nekontradiktornosti koje nema”, rekao je premijer.