PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Milanović i Raspudić su blizanci. To je jedna osoba. Potpise neka broje na Trgu svetog Marka’

Autor: Dnevno

Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković prokomentirao je najnovije izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je danas otkazao svoj posjet Bosni i Hercegovini.

“To štetočinstvo koje radi Milanović poprimilo je već međunarodne razmjere”, rekao je Plenković aludirajući na reakcije koje na Milanovićeve izjave stižu iz Sarajeva.

“Što se tiče interesa Hrvata u BiH, čovjek 2010. dolazi aktivno i agilno lobirati za Komšića, najednom je sad veliki zaštitnik Hrvata u Bosni na način koji im može pričiniti štetu”, dodao je premijer.

“Koja nacionalna crna izdaja? Koje su to kvalifikacije?” rekao je na prozivke od strane Milanovića.

Reci da si protiv ako si frajer

“Ja radim dobro, on radi loše. Stvari su vrlo jednostavne”, hvali se Plenković.

”Došao je na proslavu HNB-a, izgovorio je bljezgarije, ne znaš je li za euro ili nije. Ako si za, reci da si za. Ako si protiv, reci da si protiv ako si frajer, a ne da palamudi… Slušali smo ne znam što”, dodao je osvrnuvši se na Milanovićev govor povodom proslave 30 godina Hrvatske narodne banke (HNB).

Što se tiče najave da će Mostu biti ukradeni potpisi, Plenković je rekao: ”Kako on to zna, što je on neki vidovnjak, vidoviti Milan?”

”Raspudić i Milanović su blizanci”, rekao je Plenković i dodao kako što se njega tiče “potpise mogu brojati jedan po jedan na Trgu svetog Marka.”