Plenković pohvalio posjetio grčko-tursku granicu: ‘Pohvalio Grčku zbog reakcije oko migranata’

Andrej Plenković stigao je u Grčku gdje je s vrhom Europske unije obišao granicu koja sve više osjeća pritisak migranata iz Turske. Nakon obilaska granice dužnosnici su se obratili javnosti na press konferenciji.

Plenković je zajedno s šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Europskog vijeća Charles Michelom, predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem te grčkim premijerom Kyriakos Mitsotakis obišao kopnenu granicu s Turskom kako bi stekao bolji uvid u migracijsku krizu.

‘Došli smo izraziti potporu grčkoj vladi,ali i zajedničku europsku odlučnost da se nađe rješenje za ovu novu potencijalnu krizu’, kazao je Plenković na press konferenciji.

Pohvalio je grčkog premijera što nije dopustio ilegalne migracije. ‘Grčka je štit i vanjska granica Europske unije’, kazao je hrvatski premijer.

Spomenuo je kako je i Hrvatska na migrantskoj ruti. ‘I u našem interesu je da grčka granica ostane neporozna’, dodao je.

Poručio je da će se naći diplomatsko i političko rješenje koje će deeskalirati situaciju. ‘Neće se ponoviti 2015. i 2016.’, kazao je.

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen na svom je Twitteru objavila kako su dužnosnici preletom uz tok rijeke Evros provjerili stanje na granici.

