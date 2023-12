Plenković pobrojao grijehe Milanoviću i Mostu: ‘Proruski predsjednik i koruptivni Most’

Autor: Dnevno.hr

Vlada RH je na sjednici u četvrtak donijela još jedan akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, a putem ukupno 73 mjere trebalo bi navodno doći do rasterećenja gospodarstva za minimalno 132,7 milijuna eura. Donijete su i nove mjere aktivne politike zapošljavanja, vrijedne 132,6 milijuna eura.

Premijer i šef vladajućeg HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu medijima nakon sjednice. Na samom početku još se jednom pohvalio onime što smatra uspjesima svoje Vlade.

“Možemo reći da smo itekako zadovoljni postignutim i mislim da većina hrvatskih građana to vidi i prepoznaje te će to biti reflektirano u političkim odabirima iduće godine”, rekao je Plenković pa se osvrnuo na pitanje oko obnove, posebno jer neke obitelji u Petrinji, Glini i Sisku još uvijek nisu u kućama.

“Drago mi je da se cijeli proces ubrzao. Razmjeri šteta su veliki i radi se o povijesnom procesu obnova. Iskoristili smo fond solidarnosti na inteligentan način. Sve škole, bolnice, fakulteti i javne zgrade u Zagrebu, obnavlja novcima koje je nabavila HDZ-ova Vlada. Našli smo ga mi, a ne oni koji su se vezivali ispred Sabora. Da ne bi mislili da te pare dolaze iz špine koju je ne zna se tko otvorio.”

Dodao je i da na Banovini više nema kontejnerskih naselja te da obnova ide svojim tijekom. Kritiku da su umirovljenici dobili paket pomoći kao predizborni potez, potpuno je odbacio.

“Je, već sedmi predizborni potez. Sedmi. Oporba je sigurno u pravu. Rekli smo da je naš cilj zaštititi građane i gospodarstvo od vanjskih šokova”, rekao je Plenković pa dodao kako kako komunicira s Europskom komisijom iz koje se ne potiče posezati za takvim potezima:

“Argumentiramo im to, kao i dosad. Vidjeli ste u Njemačkoj pomoć od 60 milijardi eura. Uvijek imamo jedan prioritet, pomoći građanima koji su nam dali povjerenje upravljanja Hrvatskom, a zajednički i Europom. Ako će pomoć biti potrebna, argumentirat ćemo je opet.”









Nije želio reći ni otprilike kad će izbori.









“Bit će 2024.”, rekao je pa nastavio:

“Oporba se još od ljeta ponaša kao da je kampanja, znam da im je teško. Nije lako toliko godina biti u oporbi.”

Nije mogao ne komentirati božićnu čestitku Zorana Milanović koji je u njoj spominjao korupciju.

“To vam je otprilike kao da ja zaželim za Božić da nemamo predsjednika koji ima proruske stavove, koji ima antiukrajinske stavove, koji ima anti-NATO stavove, koji ničime ne doprinosi i da nemamo predsjednika koji nas svađa sa susjedima i drugim zemljama. To je ta vrsta komentara i zanima me bi li to naišlo na jednaku vrstu pažnje u medijima. S druge strane, imamo koruptivne stranke poput Mosta, koji direktno sudjeluju u medijskoj korupciji.”

Na kraju je ispričao svoju viziju medijskog praćenja gorućih problema, od afričke svinjske kuge pa do Dinamovih navijača koji su bili u grčkim zatvorima i donio zaključke da su bili usmjereni na način koji bi išao kontra njega i vlasti.