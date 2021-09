PLENKOVIĆ OTKRIO ZAŠTO NIJE ‘ZAGRMIO’ NA SRBIJU! Provokacija sa zastavama i dalje odjekuje: ‘Najlakše je krenuti u ping pong žestokih izjava’

Autor: N.K

Nakon što su mu zastupnici u Saboru na aktualnom prijepodnevu postavljali škakljiva pitanja, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

“Nema smisla izmjenjivati žestoke poruke”

Što se tiče poziva za vješanjem srpskih zastava, Plenković je danas dodatno komentirao već jučer izrečeni stav Branka Bačića i HDZ-a.

“Slažem se s onim što je Bačić rekao, ali moram reći da takve akcije imaju jedino smisao provokacije svim susjednim zemljama, naslijeđe Miloševićevog režima je itekako još živo. Ovakvi potezi bi trebali valjda isprovocirati našu žestoku reakciju. Cilj je postići neki negativan utjecaj. Hrvatska je stabilna demokratska i uređena zemlja. Mi smo obazrivi, štitimo naše interese i interese manjina, to je razlika između nas. Mi probleme manjine rješavamo ovdje tu. Ovaj stav SDSS-a i SNV-a, i današnja praksa u Hrvatskoj gdje se ništa ne događa, što bi odudaralo od našeg pravnog poretka. To je dio stava koji smo jučer dogovorili, pokazali smo zrelost, ne tučemo na prvu loptu i gradimo što bolje odnose svjesni svih opterećenja iz prošlosti. Ova mala situacija je nešto što smo sagledali i riješili. Jako mi je važno da ljudi shvate kako rješavamo stvari. Nije da se ne mogu žestiti. Najlakše je krenuti u ping pong žestokih izjava. Mi ćemo se uvijek ponašati zrelo i odgovorno. Podržavam stav Milorada Pupovca, Borisa Miloševića.

Dotaknuo se i aktualca kojeg je nazvao vrlo čudnim

“Neobičan aktualni sat. Jedan od najčudnijih. Ovo je već šesta sezona i ne sjećam se benignijeg aktualca. Nikad manje pitanja nisam imao, niti su ikada bila lakša. Ovo pitanje gospodina Kreše Beljaka je bilo vrlo čudno. Nisam ni pohvatao što on želi pitati uopće. Primjećuje se tko radi, a tko ne radi ništa. Ne znam što će napraviti SDP. Danas je bilo škrto sa pitanjima”, rekao je Plenković.

“Što ste se Lauca uhvatili”

Komentirao je prosvjed roditelja ispred škole u Krapinskim Toplicama i Gordana Lauca koji je navodno pozvao učitelje i ravnatelje da apeliraju na to da se maske u školi ne nose.

“Svi ste se nešto Lauca uhvatili. Što vam je on tako propošan? On govori u svoje osobno ime, a ne Savjeta ili Vlade. Ne znam što on piše, niti me je to u konačnici briga. Treba poštovati mjere koje su određene od strane Stožera. Moramo biti čvrsti tu. Ne znam od kud takvo iritantno ponašanje ljudi. Mi smo bili jako mekani u restriktivnim mjerama. Ne vidim niti jedan razlog, osim ako netko ovo radi namjerno pa da se krene s nekakvim prosvjedima. Međutim, to se neće dogoditi jer nema nikakvog argumenta. Uspjeli smo postići snažan oporavak gospodarstva. U koroni smo imali i muzeje i restorane. Ne znam koga mjere danas mogu iritirati”, rekao je Plenković.

Utjecaji na pravosuđe

Poručio je kako mu je dosta da se HDZ optužuje za utjecaj na pravosuđe.

“Mi smo promijenili zakon o sudovima jer smo do tada smatrali da je procedura loša. Nitko tada nije imao pojma tko će biti predsjednik 2021. godine. Milanović nije ni davao naznake da se želi baviti politikom. Kada je bio SDP na vlati, onda nitko nije zucnuo o reformi pravosuđa. Kako je osam godina to postao glavni narativ, da HDZ utječe na pravosuđe. Kada smo mi shvatili da neće biti predložen sadašnji predsjednik, to je u redu. Bez prijedloga predsjednika netko ne može biti izabran. Mi samo ne damo da se krši zakon i da se govori da riba smrdi od glave te da nema reforme pravosuđa bez predsjednika Vrhovnog suda”, rekao je Plenković poručivši da to možemo pitati bilo kojeg pravnika izuzev Mesića, Josipovića i Milanovića.