Plenković otkrio u kakvom je stanju Banožić: ‘Čuli smo se s liječnicima’

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane Mario Banožić izazvao je u subotu ujutro prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba, potvrdio je DORH. Premijer Plenković smijenio je Banožića, a dužnost ministra obrane preuzet će dosadašnji državni tajnik u MORH-u Zdravko Jakop, brigadni general iz Višnjice pored Lepoglave.

Banožić je išao u lov kad se nesreća dogodila. U nesreći je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake, otac dvoje djece. Banožić je po gustoj magli svojim terencem pretjecao kamion i izravno se sudario s kombijem koji je dolazio iz drugog smjera, potvrdio je DORH.





Nesreća se dogodila u 6:15 sati, na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje. Banožić je na hitni prijem vinkovačke bolnice primljen u 6:40 sati, a potom je prebačen u KBC Osijek. Iz osječke bolnice su izvijestili da je Banožić na intenzivnoj, da ima ozljede mozga, prsa i ekstremiteta te da nije u životnoj opasnosti. Ne sjeća se nesreće, tvrdi liječnik.

13:10 Ministar Davor Božinović upitan je li Banožić vozio prebrzo i bio pod utjecajem alkohola

“Sigurno će se u jednom trenutku na to referirati, nisam siguran hoće li to separatno objaviti. Nije objavljeno jer se provodi… Jučer je bio očevid, danas je kaznena prijava, ide kriminalističko istraživanje svojim dijekom. Policija i ŽDO imaju informaciju, kad oni odluče objaviti, to će i napraviti”, rekao je.

“Županijsko državno odvjetništvo je od početka preuzelo očevid”, rekao je.

Na dodatna novinarska pitanja kako je moguće da nema informacije o tome kojom je brzinom vozio njegov dojučerašnji kolega i je li bio alkoholiziran rekao je da ne izbjegava odgovor, ali da se takve informacije njemu ne podnose u kriminalističkom istraživanju.

12:50 Izjavu dao premijer Plenković

Rekao je da se sutra kreće u imenovanje novog ministra obrane.









“Sutra ćemo početi konzultacije na tu temu. Predložit ćemo saboru novog ministra”, rekao je.

“Tomo Medved je jučer bio kod njega i s obitelji. Čuli smo se s liječnicima, i dalje je u stanju koje je zabrinjavajuće. Mislim da će se KBC Osijek danas ponovno oglasiti. On se oporavlja od teških tjelesnih ozljeda koje je zadobio u toj tragičnoj nesreći. Posjetit ću ga, samo moramo odabrati trenutak”, rekao je.

O dva plakata u Vukovaru rekao je: “Bolje dva plakata nego dvije kolone”, rekao je.

Novinari su ga pitali ima li informacija da je Banožić bio pod utjecajem alkohola.

“Nemam. Pa ja to uopće neću komentirati. Imate ŽDO, imate liječnike… Ja to nisam čuo.









“Mi ćemo provesti konzultacije tko će biti novi ministar”, rekao je.

12:30 Stigao i Božinović

Uz predsjednika vlade na Interliberu su potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, najavili su iz vlade.

11:30 Čeka se izjava premijera

Iako je premijer Andrej Plenković na Interliberu u Zagrebu gdje su novinari očekivali komentar o Banožiću, zasad nema informacija o izjavi.

10:45 Nakon zatišja: novi važan detalj

Policija digla kaznenu prijavu protiv Banožića. Priopćili su:

“Očevidom prometne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrđeno je kako je 44-godišnji vozač (državni dužnosnik) osobnog vozila vinkovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju pretjecanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog vozila u prednji dio kombi vozila (teretno vozilo) pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak.

Uslijed zadobivenih ozljeda 40-godišnji vozač je preminuo na mjestu događaja, dok su 44-godišnjeg vozača djelatnici hitne medicinske pomoći prevezli u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima te potom u Klinički bolnički centar Osijek na daljnje liječenje.

Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, nad tijelom preminulog vozača obavit će se obdukcija u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici “Dr. Juraj Njavro” u Vukovaru.

Zbog sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću, protiv 44-godišnjeg vozača će Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru biti podnesena kaznena prijava za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Tijekom obavljanja očevida prometne nesreće, u vremenu od 8.15 do 16.26 sati, za promet je bila zatvorena dionica državne ceste DC-55 (Vinkovci-Županja)”, stoji u priopćenju PU vukovarsko-srijemske.

09:00 Još nema nalaza krvi i urina

08:00 Banožića je naslijedio iskusni brigadni general, evo o kome se radi

Zdravko Jakop rođen je 1967. godine u Višnjici. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra inženjera prometa.

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završio je 2011. poslijediplomski studij Međunarodni odnosi te stekao stupanj magistra znanosti. U Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski” završio je Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. Završio je NATO Defense College u Rimu kao najvišu razinu izobrazbe koju organizira NATO za visoke časnike.

Do sada je bio državni tajnik u ministarstvu obrane.

07:00 Banožić u istom stanju

Stanje bivšeg ministra obrane je nepromijenjeno. Mario Banožić je zasad stabilno i izvan životne opasnosti, a ozljede su vrlo ozbiljne. Kao što smo u subotu saznali, došlo je do nagnječenja mozga te je zbog toga prebačen u KBC Osijek.

Na ekstremitetima će se morati raditi imobilizacija, a prema izjavi liječnika neće biti potrebna ozbiljnija operacija. Potvrđeno je da nije bilo unutarnjeg krvarenja, javlja HRT.

Mario Banožić ne sjeća se prometne nesreće, što je prema pojašnjenju liječnika posljedica šoka uslijed traume.