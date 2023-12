Plenković otkrio: Svi navijači su pušteni iz grčkih zatvora

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Održala se sjednica Vlade, jedna od važnih točaka je prijedlog odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Naime, pomoć će dobiti svi s mirovinama do 840 eura, odnosno 160 eura oni s najnižim pa do 50 eura oni u razredu s mirovinama od 700 do 840 eura, a potporu će primiti oko 830.000 umirovljenika.

‘Aferu je orkestrirao Most, nema veze s HDZ-om’

Premijer Andrej Plenković imao je uvodno obraćanje.

“Siguran sam da će Damir Habijan kao iskusan pravnik i političar pridonijeti ostvarivanju programa Vlade, želim mu dobrodošlicu. Ovaj smo postupak imenovanja novog ministra napravili brzo nakon što je bivši savjetnik Filipovića radio za oporbenu stranku kojoj je cilj bio napadati Vladu”, rekao je na početku.

Još je jednom ustvrdio da je Most orkestrirao aferom, “koja nema veze s HDZ-om”.

Niz odluka u interesu građana

Opet smo donijeli odluke u interesu građana, došlo je do pojeftinjenja cijena goriva, zahvaljujući našim mjerama cijene naftnih derivata jeftinije su 15-ak centi, dodao je.

“Imali smo 4. sjednicu GSV-a. Taj dijalog je koristan i dobar, uspostavili smo visoki stupanj povjerenja, ostvarujemo zajedničke napore za povećanje plaća i stabilnost. Imali smo 15. sastanak Vlade i svih župana. Postignut je dogovor između Vijeća EU, za izmjene uredbe o transeuropskoj prometnoj mreži. Nakon niza godina pregovora, dogovorili smo da se Hrvatska u novom sustavu nađe na četiri prometna koridora, posebno je važno uvrštavanje na koridor Baltik – Jadran”, kaže premijer.









‘Uvijek su tu isti akteri, lešinari’

Javnost smo izvijestili o aktivnostima o relaksaciji mjera vezanih za afričku svinjsku kugu, za tu bolest nema lijeka, jedini način su mjere, kaže premijer.

“Došlo je do smirivanja bolesti, zahvaljujući mjerama, ne prosvjedima, uvijek tu stoje isti akteri kao lešinari. Zahvaljujući odluci, imamo novi mehanizam koji omogućuje tradicionalnu svinjokolju i držanje svježeg mesa. Prije afričke svinjske kuge koja je krenula početkom srpnja, bilo je 800 tisuća svinja, eutanazirano je ili uginulo 35 tisuća svinja, a nakon 6 mjeseci bolesti ukupan broj svinja je oko 950 tisuća. Imamo apsurd da je danas više svinja nego prije bolesti. Poanta je jedna, da je naš pristup bio ispravan, temeljen na najboljoj praksi. Zato je važno otkloniti teze o nekoj Vladi u Zagrebu koja ima nešto protiv Slavonije, nikad nijedna Vlada nije učinila više”, naglasio je premijer.

Poljoprivrednicima smo isplatili 13,25 milijuna eura, dodaje.









O obnovi nakon potresa

“Jučer je na Gornjem gradu otvorena gimnazija Tituš Brezovački, jutros smo bili u Glini i Sisku, obnova je uznapredovala, prve višestambene zgrade izgrađene nakon 40 godina, otvoren je Dom za starije, jutros otvorena još 74 objekta stambene jedinice uz Dom, a to će postati integralni dio kompleksa Doma za starije. Obnovljen je dom zdravlja u Glini, u Sisku gimnazija, katastar, sud, a u petak na godišnjicu petrinjskog potresa bit ćemo u Petrinji kako bismo otvorili višestambene zgrade. Još 36 zgrada koje će se graditi na području Banovine. To je 971 stan koji će se izgraditi u višestambenim zgradama, ogroman projekt obnove”, rekao je premijer.

Novi paket pomoći umirovljenicima

“Medijalna plaća je sada 1014 eura, to je povećanje od 61 posto. Minimalna plaća od 1. siječnja ide na 840 eura bruto, to je povećanje za 103 posto.

Došao je i do teme koja se najviše čekala, novi paket pomoći umirovljenicima. Povećan je obuhvat umirovljenika. Tiče se onih s mirovinama do 840 eura.

“Situacija je sljedeća. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura. Ukupno, 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika. Na ovaj način, ponovit ću, jednokratnim naknadama smo u posebnim paketima, usmjerili sve skupa 450 milijuna eura. Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju.”

Demografska revitalizacija

Sutra je vijeće za demografsku revitalizaciju, predstavit ćemo strategiju javnosti, taj dokument bit će pušten u javno savjetovanje.

“Preokret je nužan, da se to ostvari moramo doći u fazu društvenog optimizma, bez toga nema demografske revitalizacije, kombinirat ćemo to sa stambenom politikom te imigracijskom politikom”, najavio je premijer.

O navijačima

“Mi smo bili angažirani, pružali konzularnu i pravnu pomoć. Imali smo snažan angažman s grčkim premijerom i Vladom, donesena je odluka da s današnjim danom 102 od 102 hrvatska državljana su pušteni iz pritvora u Grčkoj, vjerujemo da će se sutra svi vratiti kućama, preporučamo im da ubuduće u takve avanture ne idu”, zaključio je.