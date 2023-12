Plenković otkrio što će dati Crkvi zbog stadiona na Maksimiru

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Održava se sjednica Vlade.

Na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o morskom ribarstvu (EU) te više konačnih prijedloga vezanih uz mirovinske fondove.





Premijer Plenković se uvodno obratio, govori o aktivnostima Vlade tijekom prošlog tjedna.

“U Hrvatsku su prije par dana došla prva borbena oklopna vozila Bradley, obnavljat će se u Đuri Đakoviću, sada je stiglo prvih 22 vozila. Drago nam je otvorena crkva Sv. Marka nakon obnove, drago nam je da smo bili na prvoj misi. U Osijeku je otvorena zgrada OBHP-a, diže dostupnost zdravstvenog pristupa s najmodernijom aparaturom po principu jednodnevnih bolnica”, rekao je. Zatim je čestitao KB Merkur na 25. obljetnici prve transplantacije jetre.

O prosvjedima seljaka: Nema novih slučajeva afričke svinjske kuge

Sutra će se na vijeću odobriti izmijenjeni plan Nacionalnog oporavka i otpornosti, sredstva se moraju iskoristiti do kraja 2026. godine.

“Želim govoriti o dvije važne teme, prva je odron otpada na Jakuševcu, odgovornost je na razini Grada Zagreba, što se tiče radnika koji je teško ozlijeđen, izražavamo žaljenje i potporu obitelji, što se tiče rješavanja pitanja, razgovarat ćemo s predstavnicima Grada i dati svoj doprinos rješavanju problema koji predstavlja opasnost za sigurnost radnika. Što se tiče afričke svinjske kuge, nemamo novih slučajeva, to znači da su mjere ograničavanja funkcionirale. Apeliramo na sve da budemo strpljivi i da se maksimalno pridržavamo mjera. Do sada smo isplatili 7,5 milijuna eura za više do 1200 posjednika svinja, kreću isplate dodatnih 5 milijuna eura da se nadoknadi šteta zbog uginulih ili eutanaziranih životinja, njih je tri posto od ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj. Jučer je bilo 18 prosvjednika, danas ih je oko 20, razumijemo da je ljudima teško, no mogu računati da je Vlada tu, bit će kompenzirani”.

Danas je jedna od točaka konačni prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH.

“To je reformski zakon, ubrzat će aktivaciju nekretnina u vlasništvu RH”, napomenuo je.

O stadionu Maksimir

Govorio je o rekonstrukciji stadiona Maksimir.

“Mi ćemo danas usvojiti odluke o sklapanju dvaju sporazuma o razumijevanju, jedan sa Zagrebačkom nadbiskupijom, drugi s Gradom Zagrebom, a u vezi rekonstrukcije stadiona i izgradnji ili rekonstrukciji objekata Katoličke crkve na 10 lokacija u Zagrebu, što će biti na zadovoljstvo brojnih vjernika. Realiziramo temeljni preduvjet za početak izgradnje adekvatnog stadiona. Deset lokacija u Zagrebu da buduće crkve su Botinec, Sveta Klara, Jakuševec, Kajzerica, Špansko, Trnjanska Savica…”, rekao je premijer.