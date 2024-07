Plenković otkrio motiv podizanja plaća: ‘Prije 8 godina dobio sam prijedlog da sam sebi dignem plaću’

Autor: M.D.

Nakon što je javnost doznala koliko bi plaće za tristotinjak visokih državnih dužnosnika trebale narasti, premijer Andrej Plenković je sve prokomentirao. Najprije će rasti osnovica plaća, a potom i koeficijenti složenosti. Plenković je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a pred medijima ustvrdio da ministri nisu prvi po plaćama u svojim resorima, nego da su tek u sredini.

“Vrijeme je da i oni koji izlaze na izbore imaju adekvatno valoriziran rad. To radimo da bismo privukli ljude, to je i jedna antikoruptivna mjera”, komentirao je Plenković, osvrnuvši se pritom i na svoju plaću.

Ona bi nakon povišice trebala iznositi 5535 eura. No, on je istaknuo da je nedavno potpisao da se odriče plaće u Europskom parlamentu koja je znatno veća. “Uvijek će biti onih koji će reći da to nije dobro, ali mi smatramo da te plaće moraju biti realno valorizirane. Ja sam prije osam godina dobio prijedlog od jednog čovjeka da odmah sebi dignem plaću na toliko i toliko. Tada to nisam učinio, ali sada je došlo vrijeme. Nije ovo doneseno preko noći”, poručio je premijer.

Veće plaće – kvalitetniji ljudi?

Dodao je da iznos plaća dužnosnika ne predstavlja neki značajan dio izdataka iz državnog proračuna i da to nema veze s planiranim rebalansom. Istaknuo je da se nada da će veće plaće rezultirati kvalitetnijim ljudima među državnim dužnosnicima.

Komentirao je i nadolazeće predsjedničke izbore. Kandidat HDZ-a koji će se suprotstaviti Zoranu Milanoviću i Mariji Selak Raspudić zasad je nepoznat, a čini se da će tako i ostati. Naime, premijer je poručio da će javnost biti pravovremeno obaviještena o svemu te dodao da je moguće i da će kandidat biti netko tko nije iz HDZ-a, ali je prihvatljiv širem krugu partnera.