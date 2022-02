PLENKOVIĆ OTKRIO KOJI ĆE MINISTRI MORATI JAČE ZAPETI: Premijer objasnio kako je isposlovao produžetak roka za sredstva za obnovu

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na 6. sastanku na vrhu Europska unija – Afrička unija.

Nakon toga dao je izjavu za medije.

Kako je rekao, današnji boravak u Bruxellesu imao je tri elementa. Sa šeficom EK Ursulom von Der Leyen razgovarao je o našem putu prema Schengenu, europodručju, stanju u BiH, pri čemu je pozvao bošnjačke političke stranke i Hrvatski narodni sabor da naprave u sljedećim tjednima još napora da se postigne dogovor o Izbornom zakonu.

Ponovio je da je Hrvatska prijatelj i saveznik BiH te ćemo im pomoći na europskom putu.

“Najvažnija tema bila je proces obnove nakon potresa u Zagrebu i Petrinji. Kao što znate, dobili smo 683 milijuna eura iz europskog Fonda solidarnosti za obnovu Zagrebu, 319 milijuna eura za obnovu Banovine. Mi smo se našli u jednom specifičnom kontekstu da su se na bliskom teritoriju dogodila dva velika potresa u kratkom vremenu. Nakon potresa u Zagrebu, onaj na Baniji je uzrokovao i progresivne štete, sve se to odvijalo u vrijeme pandemije covida-19 i s argumentacijom koju sam iznio predsjendici Komisije, ona je vrlo dobronamjerno zaključila da se spoje rokovi za Baniju s rokovima za Zagreb, a to je lipanj 2023. godine. Mi ćemo to pitanje riješiti, bez obzira na to što je bilo puno nevjernih Toma da se to ne može. Međutim, mi ovdje imamo i poziciju i utjecaj i kvalitetne odnose i reputaciju pa i objetivne razloge da jedan dio sredstava ne bi bio potrošen. To sada podrazumijeva inteziviranje rada i ministra Horvata i ministra Beroša, ministra Fuchsa, baština institucija koje vodi ministrica Obuljen. Vremena ima dovoljno, sredstva će se sigurno iskoristiti, a to je samo dio obnove i zato očekujem od svih resora da prionemo poslu sada kada smo ratserećeni tih nekih rokova, koji su djelovali nepromostivo. Rješenje se uvijek nađe. Radimo za Hrvatsku, za ubrzanu obnovu i želimo učiniti maksimalne napore da taj posao ide brže”, rekao je premijer.

Objasnio je i kojim je argumentima uvjerio EK u spajanje rokova. Kaže, pandemija covida-19 bio je prvi argument, na što su iz EK odgovorili da se radi o izvanrednim okolnostima.

“Samo je bila činjenica da ste vi i kolege ta pitanja postavljali prije nego što smo došli u ovu fazu, a ja sam čekao da dođem da lijepo porazgovaram i da to riješim”, rekao je.