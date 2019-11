PLENKOVIĆ OTKRIO KOD ŠPRAJCA: Smanjuje broj ministarstva, ali i zaposlene u državnoj upravi!

Autor: Dnevno

U večerašnjoj emisiji RTL direkt voditelja Zorana Šprajca, gostovao je premijer Andrej Plenković. Na početku intervju, Šprajc je Plenkovića upitao o štrajku prosvjetara.

“Razumijem da pojedini predstavnici sindikata žele ostvariti što više za svoje članove, u ovom konkretnom slučaju sindikati osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Ali, Vlada mora voditi brigu o društvu u cjelini. Ono što smo stavili na stol kao ponudu sindikatima jest šest posto za sve, koliko su i tražili. Plus, obveza Vlade je razmotriti zajednički uredbu o koeficijentima, u kojoj ima puno nepravdi i nelogičnosti, pa da vidimo kakvi bi trebali biti u budućnosti. Politika ove Vlade, što se tiče plaća, 2017. bila je “2+2+2”, novi aranžman je bio “3+2″, 11,5 posto dosad… I s novom ponudom doći ćemo do kraja 2020. na 18,3 posto povećanja plaće u državnom i javnom sektoru, plus porezna rasterećenja. Njima će u mandatu ove Vlade otprilike između 1300 i 1600 kuna rasti plaća”, odgovorio je Plenković pa na Šprajcovu konstataciju da se štrajk ne vodi zbog povećanja osnovice svima, nego jer koeficijent imaju manji od drugih javnih službi, kazao je: “I onda smo još ponudili uz to još dva posto koja su sindikati mogli potpisati odmah. Plus odluka do 15. studenoga su plaćeni dani u štrajku, nakon toga ne. Taj paket je na tragu naše politike dizanja plaća, dizanja standarda. Imate Vladu koja povećava plaće, imamo momente kad o nečemu pregovaramo. Temeljni kolektivni ugovor rješava osnovicu. Granski rješavaju dodatke, a koeficijenti nisu vježba gdje mi pregovaramo. To je nadležnost Vlade, ona je ta koja jednostrano odlučuje o uredbi. U ovom trenutku ja ne želim promijeniti cijelu fiskalnu politiku, trošimo koliko zarađujemo.

Na pitanje o smanjenju pojedinih proračunskih stavki, Plenković je rekao:

“Bili smo oduševljeni kao Vlada kada smo platili 4,5 milijardi kuna jamstava nekih ranijih Vlada, bili smo strašno oduševljeni što smo unatoč tome ostvarili proračunski višak. Imamo zdravi gospodarski rast koji nije na zaduženjima, cijelo vrijeme smanjujemo javni dug.”

Šprajc mu je nakon toga kazao kako nije istina da su smanjili proračunski dug, na što je Plenković kazao:





“Nije istina, za dvije milijarde je manji, pitajte ministra Marića. Ja tvrdim da ga jesmo.”

Nakon što je Šprajc rekao kako imamo pregolemu državnu upravu, premijer je otkrio neke stvari o novoj reformi koja kreće s prvim danom nove godine. “S prvim siječnja ide velika reforma. Prelazak ureda u u županijama se stapa sa županijama. Bit će 600 ljudi manje.”

Na pitanje o dvije tisuće novih branitelja, koje imamo, Plenković je kazao:

“Ništa se zbog toga nije destabiliziralo, garantiram vam to. Ljudi iz ministarstva to objašnjavaju do najsitnijeg detalja, tu nema drame, to je respekt prema onima koji su dali najviše za ovu zemlju.Nije da se netko sjetio biti branitelj. Što se proračuna Ministarstva branitelja tiče za 50 posto smo ga povećali od početka mandata. Postojale su nepravednosti, praznine, otvorena pitanja koja nisu bila riješena. Dignitet Domovinskog rata u mandatu ove Vlade je stopostotni respekt. Riješili smo probleme koji su postojali i na financijski stabilan način. Ništa se zbog toga nije u financijskom sustavu destabiliziralo.”

Na pitanje o danjašnjem izbacivanju devetorice članova iz zagrebačkog HDZ-a, Plenković ima jasan stav.

“Stvari su tu krajnje jednostavno. Predsjednik HDZ-a sam gotovo tri i pol godine, bili smo u problemu, srušili svoju Vladu, šanse u anketama su bile škrte. Pobijedili smo, oformili vlast, unatoč svemu tu smo. Ne plaćemo, bavimo se temama, još izdaleka kažu ‘dobro je kod vas, bolje nego prije’. Što se HDZ-a tiče, rasprave, konzultacije… Kažu iskusniji veterani da se rijetko kad ovako demokratski radilo. Kulturna kritika, ne slaganje, to je ok. Govor mržnje – nemoguće, nemože proći.”

Kritizirao je premijer i Milanovića, koji ga je danas prozvao zbog datuma predsjedničkih izbora…

“Malo mi je to za kandidata s karakterom previše plakanja na prvu. Podsjetimo birače. Mislite da je netko htio da su predsjednički baš oko Božića i nove godine? 10. prosinca 1999. umro je predsjednik Tuđman. Zato su izbori u prosincu. Imate precizno definirane ustavne rokove.”

Most i SDP su sportaši

“Rejting vam ruše i afere s imovinskim karticama. Svako malo da netko od ministara, sada i glavni državni inspetor ne zna ispuniti karticu. Zabrinjava li vas to?”, upitao je Šprajc Plenkovića, na što mu je premijer kazao:

“Gledajte, svatko sam ispunjava, ja nemam uvid… Ako se dogode greške, isprave se. Najveći sportaši su SDP i Most, sportaši prijavljivanja. Oni se bave time da oponente prijavljuju Povjerenstvu. To vam isto govori o karakteru te ekipe.

Plenković smatra kako Andrija Mikulić nije u sukobu interesa po pitanju njegove funkcije glavnog državnog inspektora i jednog od čelnih ljudi zaduženih za Kolindinu kampanju.

“Nije njegovo da prikuplja novac, to nije njegova zadaća. Isti oni prijavitelji imaju takvu retoriku. Njegova zadaća je da Zagreb funkcionira. Gledali smo, razgovarali takav sukoa interesa u formalnom smislu, osim vaše optike ne postiji. Molim svkoga tko ima bilo kakvu indiciju da će biti prisiljen financirati kampanju ili će inače inspektor mu doći neka dođe meni osobno, riješit ćemo to.”

Osvrnuo se i na povlačenje održavanja skupa EPP-a iz Hrvatskog sabora, NA pitanje zašto je to učinio, Plenković je kazao:

“Zato što u dijelu hrvatskoj javnosti, a potaknuto braniteljima digniteta saborskih stolica, mikrofona, lustera i ne znam čega, je to problem. To je provincijalno, a meni u interesu je da Kongres prođe dobro i to će biti najveći politički skup ikad u Hrvatskoj.”

Plenković je također istaknuo kako se nije bojao susreta s Vučićem.

“To je njegova odluka. Postoje ljudi koji će iskoristiti svaku moguću šansu da kroz EPP sljubljuju mene ili HDZ s njim. Odluka o tome da ne dođe je očito njegova.”

Premijer i dalje stoji iza toga da je predsjedanje Europom od 1.siječnja veliki vanjskopolitički uspjeh.

“Ovako. u mandatu koje vlade i stranke je Hrvatska dobila glavnu tajnicu Vijeća Europe. To nije bilo po nekom ključu. Jesmo li baš mi kao najzadnja članica po nekom redu dobili potpredsjednicu EK za demokraciju i demografiju?”

Na kraju intervju otkrio je i kako planira smanjiti broj ministarstva…

“Da, na dnevnom redu je smanjenje za dosta, za više nego što mislite. Možda će ih biti dvanaest. Možda više, možda manje. Smanjit će se za dosta.”, kazao je Plenković.