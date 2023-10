Tajac na presici, Plenković optužio novinare za zluradost: ‘Pametan ste vi momak’

Plenković je nakon sjednice vlade govorio o granicama i ponovnoj kontroli granice sa Slovenijom.

“Ovo što je napravila Slovenija, vezano je uz isključivo za odluku Italije. Moramo to dovesti u taj kontekst i moramo razumjeti Italiju, koja ima velik priljev migranata. Također, odluka je donesena u kontekstu Hamasovog napada, koji se odrazio na ubojstvo u Francuskoj i ubojstva u Belgiji, a i drugdje su brojne prijetnje. Stoga, talijanski potez prema Sloveniji i slovenski prema Hrvatskoj, treba ga staviti u taj kontekst”, izjavio je Plenković pa nastavio:





“Kako biste bolje razumjeli kako Schengen danas funkcionira, s uvedenim privremenim graničnim kontrolama, treba znati da takve mjere Austrija ima prema Češkoj i Slovačkoj, Njemačka prema Poljskoj, Češkoj i Švicarskoj, Norveška prema svim brodovima u lukama, Švedska na svim granicama, kao i Francuska… Jako je važno da ovo kontekstualiziramo.”

‘Ovo nema veze s Hrvatskom’

Dodao je da ovo nema veze s Hrvatskom, već se događa u kontekstu sigurnosnih mjera. Što se tiče Frontexa, oni bi trebali u BiH pomagati s migrantima. Jutros su na sastanku Božinović i Kljukar razgovarali u Luksemburgu i dogovorili Trilateralni sastanak u Trstu”, rekao je Plenković.

Na tom sastanku će se raspraviti o mjerama te koliko su one potrebne.

“Postavljanje granica teško može spriječiti terorizam”, kazao je Plenković.

Premijer je odbacio tvrdnje da je gotovo sa Schengenom, ali ne negira da postoje određeni problemi.

“Schengen nije gotov, ali ima problem. Uvođenje graničnih kontrola nije novitet, do njega dolazi zbog migracijskih trendova i procjena o pojačanim sigurnosnim prijetnjama zbog terorizma. No, privremeno uvođenje granične kontrole treba ostati iznimka koja se uvodi samo kao posljednja mjera koja treba biti podložna strogim uvjetima, posebno u pogledu područja primjene i trajanja.”

‘Mjere bi mogle početi u subotu’

Odgovarajući na novinarska pitanja otkrio je i kada bi moglo doći do ukidanja Schengena na granici sa Slovenijom.









“Mjere bi mogle početi u subotu, 21. listopada”, kazao je Plenković na pitanje.

Kazao je i da smo povećali svoju budnost, ali nema ničega što imamo da bi kod bilo koga u Hrvatskoj izazivalo osjećaj nesigurnosti. Dodao je i kako postoji sustav koji bi trebao nadzirati ulaske i izlaske migranata.

“Najvažnije je da znate tko vam dolazi na teritorij”, kazao je premijer.

Na pitanje kako će izgledati kontrole, Plenković je kazao da još nije vidio odluke ni slovenske nii talijanske vlade.

“Sve te privremene mjere imaju nekakav ležerniji karakter, nije to nikakva čvrsta kontrola, Ali bit će sve poznato kad vidimo što će Slovenija donijeti. Ja koliko shvaćam, Slovenija će raditi sadržaj svoje odluke na modelu koji Italija primjenjuje prema njima, dakle 10 dana. Vjerojatno”, rekao je.









Optužio novinare za zluradost

Na pitanje je li ovo dokaz da nema povjerenja, premijer je rekao:

“Nije. Ajmo globalno pogledat situaciju. Imamo sukob Rusija – Ukrajina, milijuni Ukrajinaca su završili u članicama EU, i dalje imate Putinovu agresiju, imate potencijalu veliki nestabilnost na Bliskom istoku, rat između Izraela i Hamasa. Imate vrlo ozbiljnu situaciju u najbližem europskom susjedstvu.”

No, onda je kazao :

“Naravno, vlada je kriva za napad Hamasa na Izrael, i za terorističke napade u Belgiji. Nije dobro biti zlurad. Da nismo ušli lani u Schengen, kad bi ušli u ovakvim okolnostima? Pogledajte koristi koje smo već imali u turističkoj sezoni. Veseliti se tome da je to nečiji neuspjeh što će Slovenija uvesti privremene granične kontrole.

Potom je kazao kako su novinari zluradi pri stavljanju naslova i kako su se razveselili ovoj situaciji sa Schengenom, odgovarajući na pitanje je li osjeća odgovornost što mu je 20 ministara otišlo.

Potom mu je novinar objasnio da nije odgovorio na pitanje o ministrima, na što mu je Plenković uzvratio:

“Oni koji rade vaše naslove su ekstremno zluradi. Vaš naslov je zlurad, to je moje mišljenje, nije vaš naslov nego nekog tamo koji sjedi u redakciji. Pametan ste vi momak, znate o čemu pričam.

Što se tiče ministara, ovaj posao je jako zahtjevan. Posao premijera ili ministara nije isti kao prije 15 godina. to je sasvim drugo političko, medijsko okružje, obaveze zahtijevaju ogroman stupanj energije, snage i izdržljivosti. to da se ljudi rotiraju je normalno. Imali smo nekoliko odlazaka koji su rezultirali nekakvim poluprocesima…Meni je najbitnije rezultat i potpora, a mi to imamo zadnjih sedam godina. Uz ovoliko kriza i ovoliko postignuća, imamo super podršku, a to što se ljudi mijenjaju… I Dalić mijenja ekipu. Zemlje naše veličine mogu sanjati ovakve uspjehe nogometne reprezentacije…. U današnjim okolnostima ovoliko novaca i investicija sa svjetskih prvenstava je ogroman uspjeh. Treba biti jako zahvalan.