Plenković otkrio kada ide u Srbiju: ‘Otvara se Hrvatska kuća u Subotici, veselimo se dolasku’, osudio uništenje brane u Ukrajini

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Održava se sjednica Vlade, na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi te konačni prijedlog zakona o osobnoj asistenciji.

Premijer Andrej Plenković imao je uvodno obraćanje na početku sjednice, osvrnuo se na sastanak s predstavnicima Hrvata iz Crne Gore te drugim aktivnostima.

“Susreli smo se i s ministrom u Vladi Srbije, Tomislavom Žigmanovom, razgovarali smo o položaju Hrvata u Srbiji, 23. lipnja je dan hrvatske manjine u Srbiji, otvorit će se Hrvatska kuća u Subotici, veselimo se dolasku na taj događaj”, rekao je Plenković, otkrivši da taj dan očito ide u Srbiju.





Zatim je govorio o dogovoru sa sindikatima.

“Da se osvrnemo na dogovor uoči GSV-a sa sindikatima u javnim i državnim službama, novi zakon o plaćama donijet će se ove godine, stupiti na snagu 1. siječnja. Predložili smo rješenje u dogovoru sa sindikatima da se plaća poveća za 100 eura za koeficijent do 1.100, za 80 eura s koeficijentom od 1,11 do 1.523 i za 60 eura za koeficijent do 1,867. Potpisat ćemo memorandum o razumijevanju koji će ostati trajnog karaktera, povećanja će se ugraditi u buduću plaću temeljem novog Zakona, ovaj zajednički dogovor visokog stupnja povjerenja je ulaganje u veće plaće temeljem novog zakona. Ova rješenja primijenit će se na službenike i namještenike u pravosuđu”, rekao je Plenković.

“Ministarstvo financija izdalo je obveznicu od 1,5 milijardi eura, postoji ogroman interes institucionalnih investitora u iznosu od preko 6 milijardi, to pokazuje kredibilitet Hrvatske”, dodao je.

“Imali smo konferenciju koju je organizirala SOA, važno u pogledu kibernetičke sigurnosti u pogledu napada na razne državne sustave. Bitno je da nivo sigurnosti i zaštite bude na što boljoj razini. Ovih dana obavljeno je testiranje SRUK sustava izvještavanja, proteklo je uspješno, 80 posto mobilnih uređaja je primilo poruke, radi se na otklanjanju nedostataka”, izvijestio je Plenković.

O uništenju brane Nova Khakovka

“Napad je izazvao poplave, snažna je bila naša reakcija i osuda međunarodne zajednice, riječ je o ekocidu i kritičnoj infrastrukturi”, rekao je Plenković o uništenju brane u Ukrajini.