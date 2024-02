Plenković oštro o prosvjedu: ‘To je bio proruski skup, svaka šuša misli da može vrijeđati’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti porinuća broda Gradnja 527 u brodogradilištu 3. maj, u Rijeci. Uz predsjednika Vlade je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan.

Plenković daje izjavu za novinare. “Stari trećemajci su mi pokazivali slike porinuća od prije 40 godina, to dokazuje koliko je brodogradnja važna”, rekao je uvodno premijer te čestitao 3. maju.

Komentirao je prosvjed dijela oporbe na Markovu trgu u Zagrebu, vikali su im ‘pošaljimo u pakao mafijašku organizaciju’. “Nisam ubrao to jer nisam bio u Hrvatskoj, zatim sam se avionom preselio na Krk, otprilike shvaćam o čemu se radi. Manji osvrt, Hrvatska je demokratska zemlja, svatko može govoriti što želi u okviru zakona. Ovo je skup radikalne ljevice, osam godina su u oporbi. Poruke su bile vulgarne i primitivne, plod Milanovićeva stila divljaštva, svaka šuša misli da može vrijeđati. Ako povezuju Tuđmana i moju Vladu, meni je to drago. Ovaj skup je pokazao da imamo dvije političke Hrvatske, jednu koja radi i rano se diže. Isti oni koji su pozvali ljude na Markov trg bili su protiv pomoći Ukrajini”, rekao je oštro premijer.

Plenković: Ekipi s Iwo Jime svinje šetaju gradom

“Da Vlada koju oni zovu bandom nije vodila politiku očuvanja mira, ovi bi plaćali struju koja košta 130 eura, a plaćaju ju je 59, kao gospodarstvenici 62. Misle da im je to palo s neba. Šute i da zahvaljujući našoj Vladi obnavljamo Zagreb”, rekao je.

“Protiv čega se prosvjeduje? Da je SDP u četiri godine podigao plaću? Za 25 eura. Možemo živjeti u mržnji ili Hrvatskoj koja se rano diže i radi na tome da građani bolje žive. Padnu na ispitu o Zakonu hrvatskom jeziku, tko si ti? Čiji su to interesi. Demokracija da, isključivost i vrijeđanje ne. Moje društvo su ljudi koji rade. Oni kojima je drago da je novi glavni državni odvjetnik rehabilitirao Stepinca”, dodao je.

Napomenuo je da ne zna tko je sve bio na prosvjedu i koliko građana se pojavilo.

“Građani mogu biti pod dojmom, misliti da im je percepcija istinita, a velika je laž, Zadnjih par dana tko god je mogao nešto lupit, kao u tučnjavi, lupio je. Samo što smo mi snažni. Hrvati nikad nisu živjeli bolje nego danas, ne može netko fabricirati krizu, da smo mi izdajnici. Ne može. Nije to sav hrvatski narod koji je tamo došao, to su aktivisti. Grad smrdi, zaudara, divlje svinje šetaju, a ekipa s Iwo Jime ne zna riješiti temeljni problem s oporbom. Ova će izborna utakmica biti bitka između istine i laži. Neće nikada reći otkad je Plenkovića da nam je 74 milijardi eura BDP. Neće reći da smo bili na 62 posto prosjeka EU, a sada smo na 75. Hrvatski narod je pametan, u ovakvim okolnostima rata u Ukrajini i na Bliskom istoku, trebaju ozbiljni ljudi. Ova ekipa s tim primitivizmom nije ta”, rekao je premijer.









Koliko u percepciji snage i uspjeha pomaže djelovanje ureda europskog tužitelja, glavna državna odvjetnica šuti. “Kada sam ju pozvao? Ured europskog tužitelja postoji zbog volje moje Vlade”.

‘Ovo danas je bio proruski skup’

Zatim je komentirao potrebu za osiguranjem pomoći Ukrajini.

“Ukrajinu treba nastaviti podržavati, a ne popustiti i reći što? Neka Rusija uzme još dvije regije. Svakih 10 godina ćemo pustiti Putina da čvakne nekoliko Ukrajinskih regija? Pa će doći Poljska, Baltik. Rusija je imala tri narativa, da ide dobronamjerno denacificirati Ukrajinu, pa zatim da su to malorusi, pa da to nije rat s Ukrajinom, nego sa zemljom kojoj je NATO proxy, treći narativ je da on mijenja svjetski poredak u kojem ključnu ulogu neće imati dekadentni Zapad. Zato ova ekipa u Saboru, oni su ti, ovo je bio proruski skup danas. Svi su bili protiv osim socijaldemokrata. Ako sam ja veleizdajnik, onda ste vi ekipa prorusi”, poručio je dijelu oporbe koja je danas prosvjedovala na Markovu trgu.









Zaključio je da te laži i bljuvotine neće proći te da je jako spreman za izbore.