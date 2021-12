PLENKOVIĆ OŠTAR: Ne želimo da lokalni čelnici pozivaju na neposluh! Jednom se Sinjani rugaju ‘u subotu ne može vatica, u Saboru može’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković daje izjavu nakon sjednice Vlade.

Prvo je komentirao potencijalnu smjenu Zlate Hrvoj Šipek, glavne Državne odvjetnice.

“Detaljno sam pročitao izvješće, na razini USKOK-a je predmet Software bio zaključen mjesecima prije no što je ona postala državna odvjetnica. Ako je u tim nadzoru sve kako je utvrđeno, ne vidim problem, većina će sutra podržati izvješće Državne odvjetnice za 2020. godinu. Izjave su neke bile nespretne, jedno od mišljenja Vlade na rad Dorh-a je da mora više i redovitije komunicirati s javnošću o temama kojima se bavi. Vidim napor opozicije predsjednika da pokušava kritizirati vladu, to je sport ta eksplozija frustracija puca po svim temama, je li covid, pravosuđe, euro, što god napravili oni će reći da to nije dobro. Za mene je jedino pravo pitanje što se tiče DORH-a je pitanje terorizma, napade na Banske dvore, sada imamo pokušaje pozivanja na linč”.

Komentirao je i to da se našao na internetskoj stranici hrvatski izdajnici.

“Nadležna tijela rade, ljudi su nervozni, covid traje dugo, dolazi do spontane i orkestrirane reakcije, saborski zastupnici su bili prije desetak dana na trgu jer su prosvjedovali protiv testiranja. Nismo impresionirani s time”.

Komentirao je i što misli o eventualnom uvođenju obveznog cijepljenja u EU.

“Svaka smrt koja se dogodi nekome tko nije cijepljen dok ima cjepiva dio je osobne odgovornosti pojedinca, danas smo na 64,5 posto procijepljenosti odraslih, i dalje nije dovoljno. Izjava predsjednice EK, to nije formalizirana inicijativa, smatram da nije dobro nametati obvezu cijepljenja. U ovom trenutku ne znamo koliko će covid trajati, znamo da smo primili dvije doze, pa booster doze, imamo dovoljno za cijelu populaciju. Hoće li tako biti 2024., 2025. hoće li postati sezonski, ne znam, ali ne isključujem ni tu mogućnost. Naš stav je takav da cijepljenje nije obvezno. Postoje covid potvrde, građanima dajemo mogućnost izbora”.

“Nisam ga slušao, ne vjerujem da je to nešto posebno bitno. Govorimo građanima da se cijepe, imamo neugodan virus, pandemiju koja traje skoro dvije godine”, rekao je Plenković i dodao da će država testiranja plaćati još neko vrijeme.

“Zakon će stupiti na snagu kada ga Sabor izglasa, ne želimo da nam lokalni čelnici pozivaju ljude na neposluh. Mi ćemo točno znati tko je što govorio, neće biti tek tako kad mi jedan zastupnik dođe s covid potvrdom, ja ga putam je li se testirao, a on kaže ‘Šta ima veze’, pa mu se rugaju Sinjani ‘u subotu ne može vatica, pa onda može”.