PLENKOVIĆ: ‘Oporba može tražiti Medvedovu ostavku, ali neće uspjeti’

Autor: Sanja Plješa

Obilazeći Splitsko-dalmatinsku županije predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je mjesto Kokorići koje je pretrpjelo velike poplave.

Tom je prigodom rekao da se nije čuo s ministrom branitelja Tomom Medvedom oko novih detalja afere o nezakonitom stambenom zbrinjavanju Ive Žinića. Poručio je oporbi da može tražiti ministrovu ostavku, ali da neće uspjeti.

“Nisam imao kad, neću ni do kraja dana. To ću kad se vratim u Zagreb. Ne vidim da je to dramatično pitanje”, rekao je.

Dodao je kako “imamo utakmicu lokalnih izbora”.

"Narod je dao povjerenje HDZ-u i partnerima. Oporba je od prvog dana odbila razgovore, ne u nekakav klub ili jazbinu, već u Vladu. To je kultura dijaloga svih ključnih oporbenih stranaka u Saboru", istaknuo je Plenković.









On smatra kako oporba destruktivnošću, istražnim povjerenstvima ili interpelacijama nastoji otežati aktivnosti Vlade.

“Oni nam žele oduzeti vrijeme od fokusa na bitno”, istaknuo je premijer. Pohvalio se projektima koje je provela njegova Vlada, a to su projekti poput Pelješkog mosta, sigurnih kuća i drugih.

Oporbi je poručio da se moraju pomiriti s činjenicom da su ljudi imali pravo birati i odabrali su.









“Naročito ljevica i krajnja desnica koji su se ujedinili protiv mainstream desnoga centra i liberala. Ujedinili su se na predsjedničkim izborima, nisu uspjeli, malo su ljuti i frustrirani. Nije lako biti osam godina u oporbi, ja ih s te strane razumijem. No svatko radi svoj posao”, naglasio je Plenković.

Samouvjereno je izjavio kako će “oni u oporbi biti do 2024., a na lokalnoj razini do 2025.”

Na upit što će biti s ruskim cjepivom, rekao je kako “želi biti potpuno siguran u proceduru”.

"Hrvatska se kao i druge članice naslanja na EMA-u. Mora biti pouzdano. Moramo imati povjerenja u cjepivo koje dolazi. Ključ je – kada EMA odobri lijekove, tada je odgovornost na farmaceutskoj kompaniji. Ako stavljamo bez filtera, onda mi odgovaramo", naglasio je premijer. Još je jednom napomenuo kako je angažirao ministra vanjskih poslova i zdravstva te ako se dokaže pouzdanost cjepiva "da idemo i na tu vrstu dodatnih količina".









Vezano za dug države prema veledrogerijama premijer je podsjetio da je u prosincu isplaćeno više od 1,3 milijardi kuna te je zadnjim preraspodjelama u proračunu isplaćeno dodatnih 300 milijuna kuna.