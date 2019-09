Plenković opleo po predsjedničkim kandidatima: ‘Oni moraju pojesti još puno žganaca, a Škoro lupeta!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je izjavio kako nema dojam da se predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme rjeđe pojavljuje u javnosti.

“Predsjednica je danas na blagdan Male Gospe u Mariji Bistrici; prema tome nemam ja neki dojam da ona nešto nedostaje. Dapače,” odgovorio je premijer Plenković novinarima u Solinu.

Iskoristio je priliku da komentira i ostale predsjedničke kandidate. “Dobro, to su izazivači, oni moraju još jako puno žganaca pojesti da bi postali predsjednici – a neće.”

Upitan za stanje u vladajućoj koaliciji odgovorio je kako je “koalicija stabilna, mi razgovaramo stalno, tu se od jučer od 16,30 do danas nije ništa puno promijenilo,” kazao je premijer te se osvrnuo na izjavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da se zabrani Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), kazao je: “To je lupetanje, žao mi je to reći ali to je takvo lupetanje, kako netko tako nešto izgovara”, zaključio je premijer.