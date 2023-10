Plenković opet zaratio s novinarima, zasmetalo mu je jedno pitanje: ‘To nije tema’

Autor: I.G.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dao je izjavu za medije. Komentirao je teme kojih su se dotaknuli na sjednici. “Danas je važan dan, kad je prvi hrvatski Rafale postao naše vlasništvo. U Francuskoj su naši piloti, tehničari i ostali. Ta naša odluka jedna je od najvažnijih političkih odluka u vezi vojske u proteklih 25 godina, nakon rata”, rekao je.

“Najednom se javljaju oni koji će ići tezom komentatora na jednoj TV da se sve događa stihijski i da se nastoje negirati postignuća u ovih sedam godina mandata. Da produbim tezu o dvije Hrvatske koju sam namjerno spomenuo u Gospiću… Dvije Hrvatske možemo ovako definirati.

‘Dvije Hrvatske’

“Jedna je oporbena koja inzistira na teškim uvredama i varira tezu o lopovima ili izdajnicima. Ovo izdajnici se odnosi na retoriku desnijih stranaka od nas koji ne mogu podnijeti da 2023. u demokratskoj Hrvatskoj HDZ koalira s manjinskim strankama, i još kad je to SDSS. Ranije nije problem, nego baš sada.

A nijedan komentator neće napisati kolumnu da to, recimo, nije u redu. Nitko neće staviti svoj potpis da se nekog naziva veleizdajnikom jer koalira sa zastupnicima manjina. To pokazuje ne samo jalovost, nego nepostojanje ideje u oporbi koji moraju zazivati DORH ili nas moraju vratiti u ratno razdoblje.

Ta Hrvatska bi htjela prikazati da naša Vlada nije napravila ništa, a da ono što se dogodilo, napravio bi bilo tko. To je teška neistina i za mnoge nas uvreda. Na to nećemo šutjeti pa ćemo politički odgovarati svima. Ova ekipa s kojom imamo posla ne nudi nikakvo rješenje – ništa”, rekao je Plenković.

‘Zbog nas je izgrađen pelješki most’

Podsjetit ćemo da nije do oporbe, nego do Vlade da je izgrađen Pelješki most. Zagreb i Banovina se ne obnavljaju zbog opozicije, a nas su napadali. Rasprava o kupnji Rafalea traje jedno 20 i nešto godina. Molio bih načelnika Glavnog stožera da kaže je li on zadovoljan, je li vojska zadovoljna time što je Vlada ojačala sposobnosti HRZ-a ili ćemo sad pred izbore slušati Milanovića treba li nam to i je li skupo. Ili Grbina trebaju li nam Rafalei. Jesu li nešto rekli ili glasali protiv? Ne, svi su bili za. I sad govore da je radi kampanje. To su te dvije Hrvatske.”, rekao je Plenković.

Novinarka mu je postavila pitanje vezano uz aferu “Plin za cent”, što je premijeru jako zasmetalo.

“Afera plin za cent danas mi nije tema”, odbrusio je.