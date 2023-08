Plenković opalio po Milanoviću zbog navijača: ‘Možda da ga roditelji pritvorenih zamole da im više ne pomaže’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na Svetoj misi u povodu blagdana Velike Gospe u Svetištu Majke Božje Trsatske.

Odgovorio je i na pitanje je li se odmorio na godišnjem te kako ga je proveo.

“Uglavnom sa suprugom i djecom. Imali smo male radne pauze poput proslave Oluje, posjeta Drnišu, bili smo na Sinjskoj alki. Bio sam na Hvaru, odmorno i radno, imali smo nekoliko telefonskih sjednica Vlade”, rekao je i dodao da se uspio odmoriti iako nije bilo baš idealno vrijeme.





“Dobro je uzeti pauze, čovjeku treba odmor, nije uzalud izmišljen”, kaže premijer. Dodao je da je uspio igrati i košarku, iako je to ‘penzionerska rekreativna varijanta’.

O sajamskim danima: Nije ovo rupa u zakonu

Zatim je komentirao potez brojnih hrvatskih gradova koji su proglasili sajamske dane kako bi mogli raditi.

“Reguliranje rada nedjeljom bilo je jedno od ključnih predizbornih obećanja, zakon o trgovini dugo je raspravljan. Ne bih rekao da je ovo neko doskakanje ili rupa u zakonu, to je predviđeno zakonom, ne predstavlja to problem. Vjerujem da će se naši sugrađani brzo naviknuti da nedjelju možemo posvetiti sebi i obitelji, ne moramo nužno u trgovačkim centrima”, rekao je premijer.

Zatim je komentirao goruću temu, odnosno hrvatske navijače i pripadnike Bad Blue Boysa koji su trenutno u grčkim zatvorima zbog niza optužbi nakon sukoba s grčkim navijačima prije utakmice, a u kojima je ubijen mladi grčki navijač.

Osvrnuo se na izjave predsjednika Milanovića koji je situaciju u kojoj se nalaze hrvatski državljani zatvoreni u Grčkoj nazvao ‘zarobljeništvom’.

“Podsjetio bih o čemu se radi. Imali smo utakmicu koja je trebala biti održana, UEFA je donijela formalnu zabranu da navijači ne mogu na stadion, hrvatska policija obavijestila je grčke kolege da su neki navijači došli u vlastitoj organizaciji. Jedna skupina je očito išla tamo sukobiti se. Snažno NE huliganizmu, nama je žao da se ovo dogodilo, Nazvao sam grčkog kolegu, osudio nasilje i izrazio žaljenje što je poginuo mladi čovjek ne prejudicirajući tko je odgovoran.









U stalnom smo kontaktu s kolegama iz Grčke, konzularni odjel je stalno na raspolaganju našim državljanima. Od kolege premijera Grčke zatražio sam da Grčka zajamči sigurnost pritvorenima, inzistirat ćemo na pravednom i brzom procesu, optuženi su za tri djela: udruživanje u kriminalnu organizaciju, nanošenje ozljeda i materijalna šteta. To su ozbiljna djela. Prenosimo poruku da se što brže procesuiraju ta djela i da se deportiraju, to je u rukama grčkog pravosuđa.

Odbacujem sve teze da se Hrvatska ne brine o svojim državljanima, za razliku od Milanovića, ne tako da vrijeđamo grčko pravosuđe. Njegove izjave će štetiti našim državljaima tamo, mi trebamo razumijevanje grčke vlasti, on šalje poruke koje su loše primljene, ni politička razina nije oduševljena time. Možda da roditelji pritvorenih Milanovića zamole da im ne pomaže više, što im bude duže pomagao, to će oni duže biti u pritvoru.

Oni su otišli dolje, netko ih je organizirao, nekako se to dogodilo, u sukobima je došlo do smrti, to je za svaku osudu. Mi kao Vlada smo protiv toga, to je loše na našu zemlju, reputaciju, sport. Ovo nije sport. Pomoći ćemo mladim ljudima koji su dolje vodeći računa da nisu tamo išli na maturalac, išli su svjesni da ne mogu na utakmicu. Očekujemo brz proces u Grčkoj i da se većina brzo deportira u Hrvatsku.









Ova situacija nije pridonijela reputaciji Hrvatske. Javili su mi se ljudi koji ljetuju u Grčkoj i pitali jesu li sigurni tamo. Mi smo im prije mjesec dana kada su bili strašni požari poslali kanader, a ovo, to je sve suprotno, ali ćemo pomoći. Ne želim komentirati dalje Milanovića. Izjave da se ne angažiramo su lažne. Ja radim svaki dan na tome, Milanović ne, siguran sam da će grčki suci, kada ih je tako opalio, biti benevolentni. Svaki put isto. Nije logično da njih 100 tako dugo bude u pritvoru”, zaključio je premijer.