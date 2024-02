Plenković odrješit: ‘Priča oko Turudića je gotova, Milanović je pretjerao’

Kao gotovo svakog ponedjeljka i danas se održala sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a. Nakon sjednice je pred medije stao premijer Andrej Plenković. “Pričali smo o nastavku dijaloga sa sindikatima javnih i državnih službi, jedan sindikat je rekao da se neće očitovati, vode se razgovori između nadležnih ministara i čelnika pojedinih sindikata da definiramo što se još mora dogovoriti”, rekao je uvodno premijer.

Podsjetio je da je Sabor donio Zakon s dvije uredbe koje se moraju donijeti do kraja veljače, kada se one donesu, za sve zasposlene u državnim i javnim službama slijede nova rješenja temeljem novih koeficijenta pa bi ta plaća za ožujak trebala biti isplaćena u travnju.

“Prema prosječnim podacima, SSS kada se zbore lipanj prošle godine i reforme, imat će uvećanu plaću za 54 posto, VŠS za 43 posto, a VSS za 24 posto”, rekao je te dodao da se radi o važnim podacima i reformi koja ide u prilog zaposlenicima. Rekao je da će na kraju konzultacije pristupiti usvajanju uredbe. “Nikada većeg povećanja za državne i javne službe nije bilo”, rekao je premijer.

O Turudiću

Što se tiče Turudića, Sabor je donio odluku o odabiru.

“Tu nema dileme, priča je završena. Procedura je bila transparentna. Vidim da Milanović ide potpuno izvan svojih ovlasti, njegova uloga tu ne postoji, niti može utjecati, a niti će utjecati na taj odabir. O pitanju sigurnosnih provjera, ponavljam, Turudić je kao sudac prošao provjere 2009., 2014. i 2019. Njegova aktualna sigurnosna provjera iz 2019. je još na snazi, to je najstroža provjera i traje pet godina. Po zakonu nisam mogao tražiti novu, tražili smo od SOA-e ono što možemo. Ono što sam tražio i dobio je rezime dosadašnjih provjera. Ne nova provjera. To je sve što sam mogao. Siguran sam, da je postojao neki razlog koji bi bio suprotan tom rezimeu, službe koje su nadležne bi nam to signalizirale. One to nisu, niti za Turudića ima sigurnosne zapreke”, rekao je premijer.

Pitanja novinara

Brine li ga što će donijeti iduća sigurnosna provjera? “Priča je ad acta izglasavanjem kandidata u Saboru, Vlada nema ovlasti’, odgovara Plenković.

Milanović je rekao da smatra da se treba otvoriti rasprava o sigurnosnim provjerama, što o tome misli premijer?









“Što se tiče 2015. i susreta Mamića i Turudića, Milanović je premijer, Lozančić šef SOA-e. Što rade? Mamića žele pratiti. DORH ne vjeruje policiji. Zašto? Jer je ravnatelj policije bio Dominić, bliski prijatelj Mamića. DORH ne vjeruje policiji, traži odobrenje od suda da ga prati SOA, oni zatim vide da je bio kontakt, a nitko ništa ne poduzima. Ni Lozančić, ni glavni državni odvjetnik, premijer, ministar unutarnjih poslova i pravosuđa, koji je imao ovlasti pokrenuti stegovni postupak. Ali ne, oni šute. Tišina. Devet godina kasnije, možemo zaključiti da ili tu nema ničega ili da su mislili ‘ajmo to zadržati za sebe pa kad se ukaže prilika, nekome ćemo napraviti štetu’.

Dodao je da je Milanovićev angažman izvan okvira ovlasti te da se pretvara u oporbenog političara. “Trebao bi dobiti kritike bilo koga tko iole nešto zna o podjeli vlasti, on radi polupolitički i poluinstitucionalni udar na Vladu i parlamentarnu većinu”, smatra Plenković.

O vojnom roku

"Ajmo malo otvoriti oči i dignuti glavu, kada vidimo izvan našeg malog dvorišta, kakav svijet vidimo? Rusija dvije godine vrši brutalnu agresiju na nama prijateljsku Ukrajinu, četiri regije su anektirane, ruski izbori će se održati na anektiranom teritoriju. Pogledamo prema istočnom Mediteranu, tamo je nakon što je Hamas pobio ljude izbio rat. Postoji Hezbolah, Hutiji, gađanje trgovačkih brodova, to je oko nas. Ako još malo dignemo glavu vidjet ćemo da je prije 4,5 mjeseci skoro izbio rat na Kosovu. Ako pogledamo tenzije u drugim zemljama našeg susjedstva, prijetnje oko nezakonitih migracija, u fokus nam dolazi riječ sigurnost. Nije HDZ u zadnje izbore išao s motom 'sigurna Hrvatska'. Ja dogovaram Bradleye, kupnju Rafalea, ulažemo u vojsku i policiju. Mi tu imamo suspendirani vojni rok više od 15 godina. Imate genracije mladih koji ne znaju ništa o određenim vještinama u izmijenjenim okolnostima. Nije ovo pokušaj uvođenja obveznog vojnog roka kao nekada, nego smo u ovim sigurnosnim okolnostima odlučili od Anušića tražiti da nam analizira nekoliko opcija. Nećemo spavati i praviti se da je sve super, a oko nas kriznih žarišta koliko hoćeš. Polako ćemo organizirati raspravu da vidimo što i kako nam treba. Pitali smo načelnika Glavnog stožera kakva je situacija, odakle mladi koji služe vojsku. Iz Slavonije i Dalmacija, braniteljskih obitelji. Mislite da su Ukrajinci prije 2013. gledali na vojsku kao danas? Svima se optika mijenja", rekao je.









Normalno je da se i Milanovića konzulitra, svi trebaju imati neki stav, dodao je premijer. Predsjednik spomenuo prigovor savjesti te da je stoga vojni rok nemoguća misija. “Ne nužno, okolnosti se mijenjaju. Imate ljudi koji će htjeti. U ovom trenutku čekamo prijedloge Ministarstva obrane”, kaže Plenković.

O štrajku nastavnika u petak

“To je sindikat koji je odgovorio bez da je dao konkretne primjedbe. Oni brojnost članstva nemaju u odnosu na brojnost članstva u dva sindikata. Koju poruku šalje sindikalni čelnik koji kaže da se bori za prava, Vlada mu dostavi nacrt uredbi, a oni odgovore da nemaju na to što reći. Je li to politiziranje?”, zaključuje premijer.