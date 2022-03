PLENKOVIĆ ODLUČIO, SKINULI SU GA! Iza zatvorenih vrata pala odluka o još jednom ministru: ‘Akcija USKOK-a imala je političke konotacije’

Autor: N.K

Premijer Andrej Plenković rekao je na sjednici Vlade kako je donesena posebna odluka o izbjeglicama iz Ukrajine te da se će se ministru Aladroviću skinuti imunitet.

Ponovio je svoje ranije tvrdnje kako je akcija USKOK-a u kojom su zahvaćeni ministar Horvat i Aladrović te potpredsjednik Vlade Milošević, imala političke konotacije.

“Osam milijuna ljudi napustilo Ukrajinu. Oko 2 tisuće Ukrajinaca je došlo u našu zemlju. Osnovali smo međuresornu radnu skupinu koja priprema prijedlog provedbene odluke o aktiviranju mehanizma privremene zaštite. Aktivira se Zakon o privremenoj međunarodnoj zaštiti stranaca. Imaju pravo na boravak, iskaznicu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje ,informacije, rad bez dozvole za boravak, spajanje obitelji, slobodu vjeroispovijesti, osobnu iskaznicu”, rekao je premijer.

“Na zatvorenom dijelu sjednice imamo i odluku na temelju zahtjeva USKOK-a i Državnog odvjetništva za skidanje imuniteta ministru Aladroviću. U postupak javnog savjetovanja uputit ćemo da se kazneni postupak protiv članova Vlade može voditi bez znanja Vlade. Djeluje smješno i nepotrebno imati takvu odredbu kad se smjenjuje ministra na dužnosti. Želim ponoviti, Vlada RH i današnjom odlukom potvrđuje da poštujemo pravosudna tijela i omogućujemo USKOK-u da provodi svoje aktivnosti.

Istraga može, ali i ne mora završiti na sudu. To se odnosi i na Horvata, Aladrovića i Miloševića. I za njih vrijedi presumpcija nevinosti. Ako će se voditi postupak pred sudom i dalje se njihova krivnja mora dokazati na sudu. Ova akcija, pretpostavljam iz kuta USKOK-a je utemeljena na Zakonu, ali neupitno je da je imala političke konotacije i imala je utjecaj na percepciju rada Vlade i institucija.

Ne ulazeći u tijek postupka, mogu pretpostaviti da postoje čvrsti dokazi i da će postupak biti brz te da će ministri imati sva prava kao i svi drugi građani. Pozivam pravosudna tijela da riješe problem curenja informacija. To u javnosti sudbinu ljudi stavlja pred gotov čin. Ta praksa posebice u fazi izvida otvara raspravu o motivima takvih akcija što nije dobro ni za postupak. Želim konstatirati u ime Vlade, da će eventualnu krivnju ovih kolega utvrđivati sud.

Ako slučajno sud to ne utvrdi, osim nepovratne štete za članove Vlade, to će biti jako loše za pravosuđe u cjelini. Ali ako se pokaže da kaznene odgovornosti ima, želim jasno kazati da koruptivno ponašanje nije prihvatljivo, bez obzira o kome se radilo. Neupitna je samostalnost i neovisnost pravosudnih tijela. Kao što mi imamo odgovornost za to kakav će biti udar cijena energenata na građane i dali ćemo imati dosta hrane, tako i sva ostala tijela moraju voditi o ukupnim državnim interesima”, rekao je Plenković.