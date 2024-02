Plenković odgovorio Trumpu: ‘To što govori je loše, svi smo to shvatili kao nešto loše’

Autor: I.G.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ado je u četvrtak izjavu za medije, u kojoj je komentirao političke aktualnosti. Premijer je komentirao nedavnu izjavu Donalda Trumpa, o tome kako ne bi branio određene članice NATO-a

Novinarka ga je upitala koje su glavne ugroze koje prijete Hrvatskoj, na što je Plenković odgovorio: “Prije svega, posljedice ruske agresije na ukrajinu. Jučer smo imali važan sastanak orijentacijske prirode oko nastavka paketa mjera u ožujku. Moj temeljni cilj je i dalje da osiguramo priuštivu cijenu struje”, rekao je Plenković.

Novinar ga je upitao kako reagira na izjavu Donalda Trumpa o tome kako ne bi branio određene članice NATO-a. “To je njegova izjava i ona je loša. Nema tko je ovdje nije doživio lošom, jer se sjećamo kako je on kritizirao čelnike ostalih zemalja oko toga koliko izdvajaju za obranu. Podržavati napad na drugu članicu NATO-a je nešto zabrinjavajuće”, rekao je Plenković.

Milanović: Turudić bezobrazno laže na televiziji

Premijer se u svojoj izjavi nije osvrnuo na nedavnu akciju policije u Ministarstvu kulture, koja je pokrenuta po nalogu po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, niti na nedavnu izjavu predsjednika Milanovića.

Podsjetimo, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je ranije izjavu za medije u kojoj je rekao: “Suci su pokrenuli protiv njega postupak. To je samo jedan krak to je za istragu. Bezobrazno laže na televiziji. On je u kolosalnom sukobu interesa. Po svakome tko ima šofersku školu, a ne pravni fakultet. HDZ mogu jedino odmahnut na etiku i pristojno ponašanje.

Dobroniću su htjeli napakirati. Kako su to čast i HDZ-ovci shvatili, čak su i oni glasali. Jer je Dobronić časna osoba za razliku od ovog hajduka i razbojnika. Zamislite Turudića s ovlastima EU istražitelja, pa trebali bi se svi skupa naoržavati. Kajlaju se, rekao je jedan HDZ-ovac jučer. Kaj bi to trebalo značit”, rekao je o novom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

Komentirajući prosvjed oporbe u subotu rekao je: “Sabor se valjda raspušta, to je isto sadističko manipuliranja ljudima. Pa reci kad su izbori.” Odgovarajući na pitanja o vojnom roku rekao je: “Najnormalnije je komentirao Anušić, čovjek je razuman, jasno mu je koliko sati. Bio je u ratu kao običan vojnik.” Osvrnuvši se summit NATO-a u Washingtonu u srpnju rekao je: “To je u mojoj ingerenciji, trebao bih ići na taj summit. Nikakav hibridni rat, Srbija sama ne zna što hoće, a narod ide dalje.”