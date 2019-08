Plenković odgovorio treba li policija kažnjavati pozdrav ‘Za dom spremni’

Premijer Vlade RH Andrej Plenković danas je bio nazočan na velikoj blagdanskoj procesiji na svetkovini Velike Gospe u Sinju. Nakon mise koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup, monsinjor Marin Barišić, premijer je odgovarao na pitanja novinara.

Na pitanje o spornom intervjuu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za Hrvatski tjednik, u kojem je i najavila kandidaturu za novi mandat, odgovorio je: “Što se tiče odabira tjednika kojem je dala intervju, mislim da je moglo biti i negdje drugdje, ali ona mora ići naprijed, spremati se za kampanju, voditi računa o programu i tome da dobije povjerenje hrvatskih birača”, izjavio je Plenković, naglasivši kako je potpora HDZ-a predsjednici neupitna. “Nije upitno ima li predsjednica potporu HDZ-a. Mi razgovaramo i želimo da stranka tu bude čvrsta.”

Tema je bio i ministar zdravstva Milan Kujundžić, za kojeg je premjer kratko komentirao: “Pa vidite da je angažiran”.

Novinare je, naravno, zanimalo i što premjer misli o najnovijoj presudi u vezi s pozdravom “Za dom spremni”. Plenković smatra kako je odgovornost na sudovima: “Policija mora postupati u vezi s prekršajem. Tu nema dileme. To je vrlo jasno. Vi znate tko je zadužen u pravnom sustavu za to, to nije izvršna vlast. Što se nas tiče, mi nemamo dilema. Osuda za sve zločine za vrijeme NDH i ustaškog režima. A na sudovima je sve”, rekao je premijer Plenković.

Premijer je zatim skrenuo s neugodne teme naglašavajući kako su u njegovu mandatu povećane plaće. “Treba govoriti o dobrim vijestima, to je ono što je dobro rekao monsinjor Marin Barišić”, zaključio je premijer.