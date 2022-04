PLENKOVIĆ ‘ODERAO’ PREDSJEDNIKA: ‘Milanović laže, kukavički se pokriva u orkestru i želi posvađati generale i HDZ. On je pun gnoja’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković u utorak se sastao s predstavnicima sindikata zaposlenih u državnim i javnim službama.

Nakon sastanka se obratio javnosti i obznanio da je postignut dogovor.

Pohvalio je svoju Vladu da su u nekoliko navrata već podizali plaće u javnom i državnom sektoru.

Rekao je da novo povećanje ide od 1.5.

“Postigli smo dogovor oko 3 točke. Povećali smo sredstva za sistematske preglede na 1200 kuna, povećali smo trošak za prijevoz s 1 kunu na 1.5 kunu. Od 1. svibnja osnovicu dižemo za 4%”, rekao je.

Pregovori će se nastaviti, kaže premijer.

Predstavnica sindikata kaže da su pristali na kompromis da viša osnovica krene od 1. svibnja, a ne kako su tražili, od 1. travnja. “Današnji sastanak je bio prijelomni, nakon onih 14. krugova”, rekla je.

Potpisivanje ugovora se očekuje u petak, a novi razgovori o materijalnim pravima su planirani za jesen.

A onda je počeo pričati o predsjedniku Zoranu Milanoviću…

“Milanović laže, kukavički se pokriva u orkestru i želi posvađati generale i HDZ. On je pun gnoja. Mi povećavamo plaće, on kvari javni prostor. Nama je korona bila epidemija u kojoj smo morali reagirati, njemu je bila karijes”, rekao je Plenković.

Vojnici koji su pratili Milanovića u BiH trebaju dobiti svoje dnevnice, to će riješiti ministar. “Riješit će to ministar koji je etiketiran kao kriminalac. To će riješiti ministar-kriminalac”, rekao je Plenković.





Za problematiku izbornog zakona u BiH kaže da mu se čini da bošnjačke stranke namjerno nisu htjele postići dogovor.

“Milanović iznosi prokremljske stavove. Mi se kao država moramo sramotiti zbog njega”, rekao je Plenković.

Nema štrajka

“Ponuda je bila 2+2, s tim nismo mogli biti zadovoljni, ali premijer voli win-win poziciju pa je došlo do pomaka”, rekla je Šprem.

Vlada ide u rebalans proračuna, a ovaj dogovor sa sindikatima je jedan od razloga, dodao je premijer Plenković.









Na sastanku nije bilo prijetnji štrajkom, rekla je Šprem. “Razgovor je bio kvalitetan”, tvrdi sindikalistica.