PLENKOVIĆ O UHIĆENOJ HDZ-ovki: ‘Nevini ste dok vam se ne dokaže krivnja. Nigdje drugdje u Hrvatskoj nisam vidio nekoga tko ima takav entuzijazam, bila je sjajna!’

Autor: Dnevno

Nakon sjednice vlade u četvrtak, izjavu za medije dao je premijer Andrej Plenković.

“Najava uvođenja covid potvrda, sutra će Stožer na tu temu imati veliku konferenciju. Cijepljenje je besplatno, testiranje je besplatno i vađenje covid potvrda je besplatno. Država, odnosno novac poreznih obveznika je na raspolaganju. Cjepivo je tu, molim sve da ga iskoriste. Odgovornost i solidarnost”, rekao je Plenković.

O cijeni goriva

Limitiranje cijena nafte. Delimitirali smo cijenu premium goriva što znači da proizvođači i distributeri diktiraju cijenu takvih goriva. Što se tiče rasta BDP-a, Europska komisija je rekla da bi trebali imati rast od 8,1 posto. To je dobro. To je puno više nego su očekivali”, pohvalio se premijer.

Još je jednom pojasnio covid potvrde.

“Važna je zdravstvena sigurnost svih građana. Krenuli smo od zdravstvenog sustava i sustava socijale. Drugi korak je uvođenje u državne i javne službe. Ne možemo samo imati brigu koja se zove zdravstvena zaštita. Moramo brinuti o cjelini. To znači da želimo da ljudi rade, da idu na posao, da promet funkcionira i da funkcioniraju škole i obrazovne institucije. Sve ostalo, od ugostiteljstva do trgovačkih centara je bitno, ali to nije u 4 glavna. To je izbor svakog od nas. Sigurno neće biti uvođenja u restorane i kafiće”, rekao je.

O uhićenoj Gabrijeli Žalac

“Što se tiče bivše ministrice i cijelog ovog slučaja, ponovit ću nekoliko temeljnih postavki. Pravosudna tijela rade neovisno i samostalno. Na njih se ne utječe.

U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti. Nevini ste dok vam se ne dokaže krivnja. Bez obzira radi li se o javnoj osobi ili ne, ili o bivšoj ministrici, ta presumpcija jednako vrijedi. Budući da mi nemamo većih saznanja, daljnje komentiranje postupka bi bilo kontraproduktivno. Mi kao stranka imamo različite mogućnosti. Na početku svoje karijere, nigdje drugdje u Hrvatskoj nisam vidio nekoga tko ima takav entuzijazam, bila je sjajna”, rekao je Plenković.

O Milanoviću

“Pa on epidemiologiju naziva mambo đambo. Za koronu je govorio da je karijes. Ne čestita ljudima Dan državnosti. On ga ignorira. To su njegove poruke. Krši Zakon o sudovima. Laže”, rekao je Plenković.