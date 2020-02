Plenković o slučaju Lozančić: ‘Ta tema za mene ne postoji. To je politička igra gospodina Ostojića i SDP-a’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Planković je komentirao incijativu oporbe za pojašnjenje optužbi na račun Dragana Lozančića koje je tijekom kampanje izrekla još uvijek aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, piše N1.

Na pitanje treba li predsjednica DORH-u pojasniti optužbe koje je tijekom kampanje izrekla na račun Dragana Lozančića, kao što to traži oporba, Pleković je odgovorio kako ne podržava inicijativu oporbe, te kako je sretan da je dodjelila odličje kardinalu Kuhariću. “On i Franjo Tuđman imali su važne uloge za nas u presudnim devedesetim godinama. Radili su na pomirbi i jedinstvu hrvatskog naroda. Njihov je susret kroz ovo odličje važan, drago mi je da smo uveli taj velered”, rekao je Plenković.

Naime, Kolinda je uručila posmrtno dodijeljeno odlikovanje Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom nadbiskupu zagrebačkom kardinalu Franji Kuhariću, a odlikovanje je preuzeo nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić.

Slučaj Lozančić

“Loznačića poznajem, bio je na čelu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, savjetnik je potpredsjednika Vlade Davora Božinovića. Ta tema za mene ne postoji. To je politička igra gospodina Ostojića i SDP-a“, navodi Pleković.

Predsjednica Republike i predsjednik Vlade imaju mogućnost suodlučivanja o promjeni čelnih ljudi obavještajnog sustava”, rekao je Plenković. Na pitanje trebaju li se za to dati neki argumenti, Plenković je odgovorio da to ne piše nigdje jasno te ponovio da je ta tema za njega završena. “Gospodin Ostojić ima svoju agendu svakog dana o raznim pitanjima i bilo bi bolje da pita tko je napravio svastiku na Hajdukovom stadionu, kada odgovori na to, neka se bavi drugim pitanjima“, dodaje.