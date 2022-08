PLENKOVIĆ O SLUČAJU KOJI JE POTRESAO HRVATSKU :’To nije politički problem, niti je stvar HDZ-a i SDSS-a, nema zataškavanja!’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjeti je Imotskom. Nakon što se novinarima pohvalio sa svime što je njegova Vlada učinila za ovaj kraj, prešlo se na novinarska pitanja, a prva tema bio je slučaj predsjednika ureda Anje Šimprage koji je netom prije razriješen.

“Riječ je od državnom službeniku, nije član ni jedne stranke, on se zaposlio u vladi u natječaju prije ne znam koliko godina. Nije dužnosnik, nije politička funkcija. Mi smo ga razriješili na telefonskoj sjednici vlade, nedopustiva je reakcija da nije stao nakon što je udario dijete.

Kad smo vidjeli o kome je riječ, razgovarao sam s potpredsjednicom Šimpragom, odmah je pala odluka. Nema riječ o zataškavanju.





Ako treba svaki tjedan ćemo donositi mjere

Potom se okrenuo drugog točki telefonske sjednice, cijeni goriva.

“Ponovno je snižena cijena benzina i plavog dizela, bilo bi to sve skuplje da nema mjera vlade. Nastavljamo raditi u korist građanstva. Ako treba svaki tjedan ćemo donositi mjere”, poručio je.

Komentirao je i napetosti između Kosova i Srbije.

“Pitanje korištenja registarskih oznaka godinama je na redu, mi apeliramo na mir stabilnost, da ne dođe do konflikta na sjeveru Kosova. To je naša politika, na tome treba ustrajati. Nisam siguran koliko je sada medijski napuhana, kolika je bila opasnost. Čini mi se da je manje napeto bilo nego što je izgledalo. Ne, to ne znači da ne trebamo biti na oprezu.

Ni pasu ne bih poželio da bude u Milanovićevim cipelama

Upitan je i za predsjednika Milanovića i njegovu izjavu da će prepucavanje prestati kad on (Plenković) stane u njegove cipele.

“Ne daj Bože da je netko u njegovim cipelama. On je velika štetočina, on je minirao naše napore u BiH, i prema visokom predstavniku, i međunarodnoj zajednici, i drugim akterima. On se prepucava sa svima, političarima, komentatorima, nisam ja ni s Puhovskim, ni s Kajtazijem , ni s Pupovcem… Ni pasu u njegove cipele, da se izrazim dalmatinski”, rekao je.