PLENKOVIĆ O PUTINOVOJ ‘CRNOJ KNJIŽICI’ ‘Možemo biti ponosni što smo na tom popisu. Horvatov nasljednik? Imao je doticaj s ruskim investitorima, to ne znači da je Rus

Autor: Mia Peretić

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Na početku je komentirao odluku Vlade što se tiče Sberbanke, dodao je da je izvijestio o posjetu u Dubai, dobrim političkim razgovorima te daljnjim investicijama.

“Predstavili smo zaključke sa sjednice Vlade, dvije dramatične krize su vezane za ogroman rast cijena energenata, nafte, plina i struje, a druga je veliki izbjeglički val. Danas smo donijeli dvije uredbe koje su ublažile rast cijena benzina za građane, dizel je danas 11,29 kuna, sutra, da nema odluka, bio bi 13,71 kunu. Limitirali smo marže distributera, smanjili trošarinu za dizel, cijena će od sutra biti 12,53 kune. Zahvaljujući našoj odluci, sutra će cijena benzina biti 12,19. Što se tiče plavog dizela, sutra će njegova cijena biti 8,04. Ivan Paladina je novi kandidat za ministra umjesto Horvata, ako dobije potporu koalicije sutra, krenut ćemo u proceduru prema Saboru”.

Kako to da novi ministar nije iz redova HDZ-a, pitaju ga novinari.

“Željeli smo da taj resor preuzme neki od naših partnera, dio liberalnih kolega nije htio nekog iz HNS-a. Paladina je u krugu ljudi koji podržavaju HDZ. Ima iskustva kao menadžer, treba nam svježa i nova energija”, rekao je premijer.

Ima li on ruske veze?

“Krivo mi je što je ta informacija o imenu novog ministra jučer izašla u javnost, to su isti akteri koji kritiziraju, to što je imao doticaja s ruskim investitorima ne znači da je Rus i da zastupa ruske interese”, rekao je premijer.

Upitan je je li Aladrović i dalje ministar: “Pa je, kako nije. Molim vas da obratite pozornost na moje izlaganje danas na tu temu”, rekao je Plenković.

Kaže, zabrinjavajuće je da u pojedinim fazama kaznenog postupka, u predistražnim radnjama, cure informacije u medije koje ne bi smjele, te koje unaprijed kreiraju atmosferu da je netko za nešto kriv.

“To nije dobro, za slučaj da se u vremenu pokaže da se u sudskom postupku ne dokaže da je netko od članova Vlade počinio to djelo, to je onda veliki problem. Nije to stvar koja se olako poduzima, mi ne kontroliramo sudove ni DORH, tu pjesmu na naš račun, koja je bila glavna melodija opozicije, valjda ne moramo više uvjeravati. Postoje ozbiljnija kaznena djela koja DORH nije istražio, neću ih nabrajati, no puno ih je važnih za funkcioniranje Hrvatske”, rekao je premijer.

Plenković je komentirao i ukrajinske zahtjeve da NATO proglasi zonu zabrane leta nad Ukrajinom.

“Normalno je da američki ministar komunicira sa saveznicima. Kako je moguće da se 2022. godine događa ova agresija, ne vidim nešto neobično zašto Ukrajina traži ovakve stvari”, rekao je.









Komentirao je popis zemalja koje su Rusiji nametnule sankcije, na kojem je i Hrvatska, a koji je stigao na stol ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

“Ako ste na tom popisu, morali bi biti ponosni na to, znači da imate dobru politiku. Nije ovo počela Ukrajina, ni Hrvatska ni Slovenija, mi reagiramo na kršenje svih načela međunarodnog prava, na brutalnu agresiju i zato smatramo da su svi potezi bili konzistentni, temeljeni na pravu, želji da se dođe do deeskalacije. Vrhunac cinizima je da neko kaže da ratovi u Europi ne počinju srijedom, a četvrtkom nakon kraja Olipmijskih igara valjda mogu”, rekao je premijer.