Plenković o Milanovićevim izjavama: ‘Vrlo jednostavno, u dvije riječi – zavist i zloba’

Autor: I.G.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu novinarima nakon sjednice Predsjedništva stranke. Komentirao je korisne poteze Vlade koji će građanima osigurati prihvatljive cijene energenata.

Spomenuo je posjet ministra obrane i ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. I on je objasnio da je Ivan Anušić otkazao susret s crnogorskim kolegom zbog neslaganja oko broda Jadran.

Na pitanje o Telegramovom tekstu u kojem pišu da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek preplatila snimanja jedne zagrebačke vile Geodetskom fakultetu, Plenković je kratko odgovorio: “Ministrica je sve sama objasnila. Nemam što dodati.”

O Milatiću: Nisam se imao vremena baviti time

Na pitanja o državnom tajniku Milatiću i njegovom druženju s investitorima kojima njegovo ministarstvo izdaje dozvole u jednom noćnom klubu, Plenković kaže kao se Milatić sam treba očitovati o tome.

“Nisam se imao vremena baviti time i nemam nikakvih informacija o tome”, kaže.

‘Zavist i zloba’

Komentirao je i izjave predsjednika Milanovića o novom HDZ-ovom ministru Habijanu:

“Ono što je Milanović napravio je vrlo jednostavno, pojednostavnit ću to u dvije riječi – zavist i zloba. To je bilo krajnje neprimjereno.”









Komentirao je i novi Kazneni zakon.

“Ovim izmjenama vraćamo stvari tamo gdje moraju biti i sprječavamo jednu lošu praksu. Neovlašteno se daju podaci iz faze koja se zove istraga i njima se manipulira. Krše se temeljna načela jednog od osnovnih prava a to je presumpcija nevinosti”, rekao je Plenković.

Shvatio sam da je riječ o tome da se insinuira da netko od nas govori pravobraniteljici što da kaže. To je ta još jedna neistina, manipulacija. Nastoji se prikloniti toj potpuno promašenoj tezi o porobljavanju institucija. A druga je ona najjednostavnija, potpuno je jasno da je on namjerno napravio to što je napravio u petak, to je čista zavist i zloba, to je sukus cijelog ponašanja. To nema veze s onom prevarom, kako je bila kampanja, normalno.









“Vi ste reagirali sjajno, za razliku od Gonga. Oni umjesto da reagiraju na Milanovićevu krajnje neprimjerenu izjavu koja je zgrozila čak i našeg giganta SDP-a Grbina, on se čak ogradio, ova ekipa je odmah u priopćenje uvalila HDZ. Kakve veze ima HDZ s tom izjavom? To licemjerje pršti stalno iz istoga kruga. To je toliko smiješno, prozirno i jeftino, da mi ih je malo i žao”, kaže Plenković.

‘Vojni tečaj’

Plenković je pojasnio kako bi trebao izgledati “vojni tečaj” o kojemu se govori.

“Sve sam vrlo jasno pojasnio u Saboru. Što se tiče okolnosti, davno je napušteno obvezno služenje vojnog roka. Sigurnosne okolnosti su takve da svaka ozbiljna država vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. Znate da MORH stalno radi informativne kampanje da bi mladi ljudi baš njih izabrali za svoju karijeru.

U ovim okolnostima, nije loše da MORH napravi određene iskorake i pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva gdje bi se širi broj ljudi mogao upoznati barem s nekim osnovnim vještinama koje mladi ljudi nemaju. O tome razgovaramo već neko vrijeme i dali smo Anušiću mandat da s GS-om osmisli neki koncept”, kaže predsjednik HDZ-a.