PLENKOVIĆ O IZBORIMA U BiH: ‘Bez ravnopravnosti, teško je funkcionirati’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković je nakon govora pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda dao intervju za HRT gdje je govorio o najvažnijim globalnim pitanjima te o skorim izborima u BiH.

Osvrnuvši se na tjedan u New Yorku Plenković je rekao kako su poruke koje su došle ovog tjedna, bilo o novoj mobilizaciji, bilo o nelegalnim referendumima organiziranima na privremeno okupiranim područjima ili prijetnjama nuklearnim oružjem, unijele dodatnu zabrinutost i zbog toga je odgovor predsjednika SAD-a Joea Bidena bio primjeren, čvrst i vrlo snažan.

Za vrijeme boravka u SAD-u Plenković je dao intervju i za američku TV kuću Bloomberg gdje je govorio o energetskoj i prehrambenoj krizi, kao i inflatornim pritiscima koji su posljedica rata u Ukrajini.





“Ja sam sada malo prije u govoru kazao kako nitko od nas nije ostao neokrznut ovom situacijom. I svi smo, na neki način, primorani prilagođavati svoje politike, svoje programe, svoje aktivnosti kako bismo ublažavali efekte ovog poteza Moskve prema Ukrajini koji je protiv svih pravila međunarodnog prava i koji je utjecao na činjenicu da je došlo do enormnog rasta cijena energenata, rasta cijena plina, rasta cijena nafte, pa posljedično i rasta cijena struje. Ja sam naglasio, između ostalog i u razgovorima s američkim medijima kako je Hrvatska na vrijeme izgradila terminal za ukapljeni prirodni plin na Krku koji nam omogućuje diversifikaciju opskrbe plinom, u odnosu na dosadašnje i postojeće pravce. S druge strane, to nas čini i regionalnim akterom, budući da ćemo odlukom Vlade, to je naša Vlada donijela prije nekoliko tjedana, investirati u proširenje kapaciteta i na taj način dignuti taj LNG terminal s 2,9 mlrd. kubičnih metara na 6,1 mlrd., investirati i dalje i u naše plinovode i na taj način omogućiti da ne samo naši građani, naše gospodarstvo, naša industrija, nego i oni koji su blizu nama od toga imaju koristi. Mislim da je to važno i korisno, a naravno, ono što je najbitnije, a to sam spomenuo, da smo snažnom intervencionističkom politikom ublažili efekte ove krize bilo kada je riječ o kućanstvima, bilo kada je riječ o gospodarstvu, kada je riječ o našim općinama, gradovima, županijama, vrtićima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije, zaista smo napravili jedan vrlo, vrlo sveobuhvatan, snažan i cjelovit paket”, rekao je Plenković.

‘Hrvati trebaju izaći na izbore’

Na pitanje je li izgubljena diplomatska bitka za promjenu statusa Hrvata u BiH, kada je riječ o njihovoj reprezentaciji, premijer je odgovorio da očekuje da će veliki broj Hrvata sudjelovati na ovim izborima i da će podržavanjem hrvatske stranke osigurati svoju legitimnu zastupljenost u svim tijelima vlasti.

“Bez ravnopravnosti, teško je funkcionirati na kvalitetan način, ostvarivati reformske ciljeve i ići prema EU-u.

Mi smo svo ovo vrijeme podržavali, prije svega razgovore na temelju dogovora iz Mostara od prije 2,5 godine i jednoga nastojanja da se vrati povjerenje između Hrvata i Bošnjaka, da se postignu kompromisi, da se naprave iskoraci koji će omogućiti i bolje funkcioniranje i kvalitetnu zastupljenost.

Do sada se, nažalost, to nije dogodilo, na temelju dogovora političkih stranaka, preostaje mogućnost da svojim potezima to napravi visoki predstavnik Christian Schmidt, on ima ovlasti, ovlasti visokog predstavnika, tzv. bonske ovlasti, kao što su neki njegovi predstavnici mijenjali pojedine odredbe na štetu Hrvatskog naroda u BiH, on je u prilici da barem ispravi nepravde koje postoje zadnjih 20-ak godina i na taj način omogući konstituiranje institucija vlasti na jedan pravičan način koji će zadovoljiti i omogućiti adekvatnu participaciju svih, a posebno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda”, zaključio je Plenković.