Plenković novinaru: ‘Jel vas prošla dijarea? To mi je drago, to je dobro’, otkrio zove li Vučića u Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik vlade Andrej Plenković u petak je u sudjelovao Opatiji na konferenciji “Hrvatski turizam u Schengenu i eurozoni” i istaknuo da su ulazak u šengenski prostor i eurozonu ključni strateški koraci za Hrvatsku, koji su vrlo pozitivno djelovali i na turizam.

Nakon konferencije, održao je konferenciju za novinare.

Dužnosnik BiH doletio je u Hrvatsku helikopterom MUP-a. a da vi mene pitate bi li ja njega primio da se najavio, pa bi. Pitajte Milanovića kakav je to posjet bio. To je njegov gost, na čiju inicijativu, ne znam.

Neka se on pravda za postupke. Mi svoje goste sve najavimo unaprijed i održimo zajedničke konferencije. MUP nije trač baba da o takvoj informaciji obavještavaju bilo koga pa ni mene. To im nije posao. Postoje drugi načini komunikacije kad dolaze strani gosti u Hrvatsku. Više me zanima je li normalno da hrvatska javnost prihvati da Dodik dolazi u Hrvatsku, a Milanović o tome ne obavještava javnost.

Kakvi su to tajni razgovori? Ja sam to saznao tako da sam vidio Vučića koji se smije je li bio na ostrvu Braču ili Hvaru, a bitno mu je samo da je let bio helikopterom MUP-a Srbije”, rekao je Plenković.

Hoće li zvati Vučića u Hrvatsku?

Ima potreba za dalje. Cilj je da se odnosi sa Srbijom vrše kroz dijalog i da se rješavaju sva zaostala pitanja. Dogovor je bio da srpska stanja imenuje predstavnika za ta pitanja, mi svojeg jesmo”, rekao je i pojasnio odnose sa Srbijom:

“Takvi su da su opterećeni brojnim pitanjima iz velikosrpske agresije Miloševića na Hrvatsku. Isto tako imamo i kompanije tu i tamo koje moraju raditi”, rekao je.

“Vi ste se napokon vratili s mjesta gdje sam vas vidio? Jel dijarea gotova? Nadam se da je. To je dobro”, rekao je novinaru.

O dogovoru sa sindikatom zaposlenika na sudovima:

“Štrajk je gotov nakon što smo postigli dogovor. Nemamo podatke da nedostaje radnika. Imamo podatke o onima koji rade. Pretpostavljam da ste vi kad vas je prošla dijarea sve to pratili”, rekao je.

“Što se nas tiče, situacija je zrela da to bude i sutra. Neka se druga strana očituje”, rekao je o situaciji u VSOA-i.