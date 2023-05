PLENKOVIĆ NIJE RAVNODUŠAN! Tajne službe na oprezu zbog prijetnje Hrvatskoj: Tko su ljudi zbog kojih strahuje za život?

Autor: Iva Međugorac

Nepoznata osoba je nazvala i zaprijetila da će ubiti premijera i ostale članove Vlade, istraga je u tijeku, a policija traži počinitelja dok su pred Banskim dvorima duge cijevi. Rezime je to onoga što se događalo posljednjih dana u vladajućem vrhu, a o čemu je progovorio i premijer Andrej Plenković dotičući se i izvješća SOA-e, ali i spominjući napad Danijela Bezuka na Banske dvore.

“Taj mladi čovjek je to napravio zbog ozračja u kojem je odrastao. Netko mu je dao oružje, netko ga je naučio pucati i netko je kod njega izazvao onaj voljni moment koji je najbitniji. Imali smo sreću da on nažalost nije uspio u svojoj nakani”, rekao je Plenković požalivši se da njemu i članovima Vlade prijetnje stižu stalno.

Milanović ne vidi problem





Za razliku od premijera Plenkovića koji smatra da o prijetnjama koje dobiva treba progovarati, predsjednik Zoran Milanović ne dijeli njegovo stajalište već premijera proziva radi toga što s ovom temom uzbunjuje hrvatsku javnost, iako se i drugima prijeti po Milanoviću samo Plenković iz toga radi medijski show.

“I kad se već sam retorički pita – ‘najbolje bi bilo da šutimo’?, odgovor je – da, šuti o tome. I pusti ljude koji su zaduženi za sigurnost u Hrvatskoj da rade svoj posao, bez sijevanja reflektora iz privatne režijske komore. Malo više mjere i ukusa ne bi škodilo”, napisao je Milanović na svojem fejs profilu, a njegovim stajalištima pridružio se i Mostovac Nikola Grmoja.

“Uvjeren sam da sve saborske kolege imaju razno razne prijetnje, ja sam ih imao bezbroj ali nikad nijednu nisam prijavio osim prijetnje mojoj obitelji. Policija me nikad nije obavijestila o ishodu te istrage pa ne plačemo okolo kao premijer i govorimo o tome”, izjavio je Grmoja dok se zastupnica Karolina Vidović Krišto javnosti obratila priopćenjem u kojem je komentirala prijetnje državnom vrhu, ali i izvješće SOA-e.

Krišto ukazuje na neobičnu podudarnost

“U petak su mediji objavili godišnje izvješće tajne službe SOA koje tvrdi da postoje ekstremisti koji bi oružano htjeli srušiti ustavni poredak, to jest, srušiti sadašnju vlast u Hrvatskoj. Isti taj dan Plenković osobno u Dubrovniku izjavljuje da je netko telefonski prijetio da će ubiti njega i članove vlade. Odmah poslije Plenkovićeve izjave mediji su izvještavali kako je ispred Banskih dvora pojačano osiguranje, prenoseći fotografije policajaca naoružanih dugim cijevima.

I najnaivnijem promatraču je jasno kako je ovo bio pomno pripremljen scenarij: prvo izvješće SOA-e, onda prijetnja, a sve s ciljem da javnost bude zaokupljena opasnošću koja prijeti Hrvatskoj. Cilj ovih javnih manipulacija je proziran, javnost treba plašiti nevidljivim neprijateljima kako ljudi ne bi razmišljali o svojim svakodnevnim problemima, i usput imali osjećaj kako se vlada bori s opakim protivnicima. Hrvatski građani ne smiju razmišljati o visini svojih plaća, o zdravstvenom sustavu, o pravosudnim vratolomijama i nepravdama ili o cijenama sira, jaja, registraciji automobila”, kazala je Krišto usporedivši ove premijerove poruke s komunističkim režimom.









”Izmišljanje unutarnjih neprijatelja te stožerski osmišljene laži, Plenkovićeve strukture doslovno prepisuju iz vremena jugo-komunističkog razdoblja. Komunistički sustav je vladao šireći strah i izmišljajući neprijatelje. Poznato je, primjerice, da kada je Tito dolazio u Zagreb masovno su uhićivani građani jer su navodno bili opasnost za Tita. Prijetnje o kojima Plenković govori su metode titoističkog sustava

Prije nekoliko dana čitam kako je u studenom 1977., tadašnji šef zavoda za zapošljavanje Socijalističke Hrvatske, Živko Marović, na tiskovnoj konferenciji izjavio da je nezaposlenost u Hrvatskoj niža nego u Njemačkoj. Činjenica da je tada pola milijuna Hrvata otišlo raditi u tu Njemačku za tog druga Marovića nije bila relevantna činjenica.Isti dan, te 1977. godine visoki komunistički “funkcioner” Tode Kurtović, izjavljuje „naša štampa je među najboljima na svijetu“”, poručila je zastupnica.

Što kaže izvješće SOA-e?









I iz samog izvješća SOA-e moglo bi se zaključiti kako situacija u Hrvatskoj nije pretjerano dramatična pa po njima prijetnju organiziranih napada terorističkih skupina u našoj zemlji još uvijek procjenjuju kao nisku, uz mogućnost provedbe terorističkih napada samostalnih napadala što se nikada ne može niti isključiti. Hrvatska je prema godišnjem izvješću SOA-e za 2022.godinu stabilna i sigurna demokracija, a rusku agresiju na Ukrajinu izdvaja se kao najznačajniji događaj koji bitno utječe na sve aspekte sigurnosti u Europi, zbog čega u Vladi i tvrde da je Plenković u nezavidnom položaju jer je jasno zauzeo svoj stav o tome ratu protiveći se ruskoj agresiji

”Plenković nastoji srezati ruski utjecaj u našoj zemlji, pokušao se i u dobroj mjeri u tome i uspio riješiti ruskih kadrova u hrvatskoj politici pa djelomice i u poduzetništvu, i zato vjerojatno i jest pod povećalom. To se naravno ne može povezati s ovim prijetnjama koje spominje, ali to svakako treba imati u vidu kao potencijalnu opasnost”, navodi naš dobro upućeni sugovornik koji kaže da se to može iščitati i iz godišnjeg izvješća tajne službe u kojem se spominje protjerivanje diplomata iz ruskog veleposlanstva u Zagrebu što je rezultiralo njihovim nelegalnim obavještajnim djelovanjem.

U SOA-i navode da se radilo o obavještajcima koji su na hrvatskom teritoriju djelovali pod diplomatskom klikom. ”Strano obavještajno i informacijsko djelovanje prisutno je, iako nije uvijek vidljivo” piše u izvješću u kojem se u svega tri rečenice spominje pad bespilotne letjelice nadomak Studenskog doma u Zagrebu pri čemu se tvrdi da su okolnosti tog događaja još uvijek predmet istrage.

Ekstremisti zbog kojih Plenković nije ravnodušan

SOA je također detektirala pokušaje pojedinaca s ekstremističkim i militantnim stavovima da paravojno organiziraju svoje sljedbenike s ciljem provedbe vojne obuke i nabave naoružanja s krajnjom namjerom rušenja demokratskog-ustavnog poretka. Iako se ne precizira o kakvim se točno ekstremnim skupinama radi daje se naslutiti da je to ekipa povezana s Markom Franciškovićem, a u Vladi pak neformalno tvrde da to i jesu skupine koje kod Plenkovića izazivaju posebnu nelagodu.

”I u slučaju Bezuk, i nakon privođenja naoružanog prosvjednika na protestu ispred središnjice HDZ-a Plenković je spominjao terorizam, on doista to i misli, svaki nasilan i ovakav oblik pokušaja rušenja njegove Vlade Plenković uspoređuje s terorizmom”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te podsjeća da premijer nije bio oduševljen zaključkom istrage u kojoj se napad na Banske dvore nije detaljno precizirao kao teroristički čin.

Plenković je uvjeren da je u društvu u posljednje vrijeme radikalizacija iznimno prisutna, a takve teze zagovaraju i u obavještajnim službama gdje se poseban naglasak stavlja na mlade ljude koji svoje ekstremističke stavove iznose i na društvenim mrežama, koje takvim skupinama olakšavaju okupljanje i djelovanje. Jedno vrijeme doista se i je spominjala skupina od stotinjak Franciškovićevih sljedbenika koji su bili aktivni na društvenim mrežama gdje se razrađivala ideja o rušenju vlade, u kojoj još od tada strahuju da bi ta ekipa mogla izmaknuti kontroli, zbog čega su i u SOA_i na oprezu između ostaloga i zato što Franciškovića pristaše nazivaju Džihadi Markom.

”Za Plenkovića su to paramilitarne skupine koje su izjednačene s terorizmom, premda u SOA-i tvrde da ekstremizma na ozbiljnoj razini u Hrvatskoj nema, i mada je ovo ekipa koja ne broji puno sljedbenika premijer vjeruje da i mali broj njih može izazvati probleme i neugodnosti posebice radi toga što se vode raznim teorijama zavjere, zbog čega je ponovno i progovorio o prijetnjama koje dobiva, kako bi se i društvo na taj način osvijestilo”, zaključuje naš sugovornik.