PLENKOVIĆ NIJE DOBRO! ZDRAVSTVENO STANJE LOŠIJE! Kolege zabrinuti: Težak posao uzima danak! Svi mu govore da uspori

Autor: Ivana Violić/7devno

Atmosfere nalik na onu kakva je u HDZ-u vladala uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, danas, kada se vladajuća stranka priprema za lokalne izbore, nema ni u tragovima. Pokisli, uspaničeni i nervozni, HDZ-ovci strepe od rezultata tih izbora dok gledaju svoje kolege kako odlaze i pridružuju se drugih političkim opcijama šaljući žestoke poruke na račun stranačkog šefa i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Za Plenkovića krize nisu nepoznanica, no s porazima se u politici ipak nije sretao. Vrlo uspješna serija pobjeda vjerojatno pridonosi i taštini zbog koje trenutno nitko u HDZ-u Plenkoviću ne smije dobaciti ništa negativno. Kritike se guraju pod tepih iako svi znaju kako će bitka u velikim gradovima, pa i u pojedinim županijama koje su smatrane HDZ-ovim bazama, biti neizvjesnija nego ikada. Ta neizvjesnost Plenkoviću teško pada, dijelom i zbog toga što ga je prva ozbiljnija kriza u ovome drugom mandatu stigla u nezahvalnom trenutku.

Naime, nije tajna da je premijer nedavno prebolio Covid-19, a proces oporavka nije tekao glatko. Kao što je ranije pisao 7dnevno, u jednom trenutku oporavka Plenkovićevo se stanje toliko zakompliciralo da mu je produljena samoizolacija, a njegovo liječenje od doktorice Markotić po hitnom je postupku preuzeo ugledni akademik Miroslav Samardžija, pulmolog s Jordanovca, koji je predsjedniku Vlade spasio život. No Plenković očito nije nezahvalan tip pa je i doktorica Markotić od HDZ-ovaca nagrađena titulom Zagrepčanke godine. Dok se u javnom prostoru raspravljalo o njezinoj nagradi, koronakrizi, krizi s cjepivom, lokalnim izborima i drugim uobičajenim temama, u HDZ-u su se ozbiljno uznemirili zbog zdravstvenog stanja svoga šefa.

Plenkovićevo zdravstveno stanje

Dakako, nitko ne tvrdi da je Plenković u životnoj opasnosti, no u vladajućoj stranci tvrde kako on posljednjih nekoliko mjeseci nije isti čovjek kakav je bio prije korone. On ni fizički više ne nalikuje na onoga Andreja Plenkovića kakvog je javnost znala. Ispod očiju su mu se pojavili tamni podočnjaci, njegove inače besprijekorne govore u zadnje vrijeme prekida kašalj, a s vremena na vrijeme tijekom obraćanja novinarima gubi dah. Oni koji su otprije poznavali Plenkovićev tempo svjedoče kako je on bio neuhvatljiv i kako ga je bilo teško pratiti, no sada se na premijeru zamjećuje umor.

Od svojeg tempa ne odustaje, ali što je on tvrdoglaviji, to je njegovo zdravstveno stanje lošije pa je teško ne vidjeti da je Plenković u licu blijedo-siv, a sivilo se počelo pojavljivati i na njegovoj gustoj crnoj kosi. Jasno je da Plenković obavlja težak posao, no isto tako treba imati na umu i sve preporuke, ali i tvrdnje liječnika i brojnih drugih stručnjaka koji od početka koronakrize progovaraju o takozvanom postcovid sindromu, koji, po svemu sudeći, nije rijetka pojava.









Manifestira se kroz otežano disanje, bol u prsima, suhi kašalj, kronični umor, malaksalost i glavobolje. Nije, dakle, nemoguće da je postcovid pogodio i Plenkovića, koji o svojem zdravlju odbija razgovarati i s najbližim suradnicima koji su mu nedavno savjetovali da malo uspori. On za to ne želi ni čuti, svjestan je da u njegovoj koži i na njegovoj poziciji usporavanja nema.

Premijera smeta što se ističu samo loše stvari o njemu

Paralelno s narušenim zdravljem, stigla je i nervoza. Plenković je ogorčen time što ga u javnosti nastoje proglasiti krivim za sve, a još mu više smeta to što su se tom trendu počeli pridruživati HDZ-ovci kojima je dva puta pod svojim vodstvom osigurao pobjedu na izborima. Smeta Plenkoviću što se vidi ono što nije učinio, a u isto se vrijeme zanemaruje njegov angažman na dobrim i pozitivnim stvarima i reformama koje su povedene bez prevelike pompe.

U njegovim mandatima povećane su i plaće i mirovine, podsjećaju naši sugovornici iz Vlade bliski Plenkoviću, pa nabrajaju i smanjenje PDV-a na hranu, kao i povećanje dječjeg doplatka. U Plenkovićevim dvjema vladama smanjen je javni dug, a on je bio taj koji je teret Agrokora prebacio na strane banke i fondove, on je riješio krizu s Uljanikom i 3. majem, zbrajaju suradnici sve njegove uspjehe pa napominju kako Plenković nije mogao utjecati ni na pandemiju ni na potres, jer da se njega pitalo, u tom bi periodu Hrvatska ubirala plodove svojeg predsjedanja Vijećem EU-a, koje je zbog krize i svih ostalih tragičnih događaja palo u drugi plan.









Ne smetaju Plenkoviću konstruktivne kritike ni političke polemike, smeta mu nerealan i neobjektivan pristup te metode kojima se oporba služi, a uvjeren je kako je baš zahvaljujući tim velikim desnim opcijama na vlast doveden Zoran Milanović. Ti isti ljudi danas rade na tome da premijersku palicu preuzme SDP-ov Peđa Grbin, koji se ni kao vođa oporbe nije uspio nametnuti i adekvatno parirati Plenkoviću. Onaj tko je napadnut ima se pravo braniti. Teško je ne zamijetiti da u ovim teorijama o predsjedniku Vlade koje se šire iz kruga njegovih najbližih suradnika ima ponešto istine, no sve i da je riječ tek o laskanjima, Plenkovićev fizički izgled naslućuje da se s njim nešto događa, da mu ovaj tempo teško pada i da mu je zaista najviše od svega prijeko potreban odmor.

Odmora, međutim, nema, ulazi se u finiš neizvjesne kampanje, borba za lokalne fotelje postaje sve užarenija i sve napetija, a kako će to prvi čovjek hrvatske Vlade podnijeti psihički, fizički i zdravstveno, tek trebamo vidjeti.