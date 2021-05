PLENKOVIĆ: ‘Ne znam što je prevarant danas govorio jer smo imali posla, no Vlada ima puno pravo komentirati sve teme’

Autor: Sanja Plješa

Nakon sjednice Vlade održala se konferencija za novinare.

Očekuje se da će premijer Andrej Plenković komentirati izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Osvrnuo se i na kandidaturu Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

“Čini mi se najbitnije referirati se na makroekonomske prognoze Europske komisije koje su pozitivne za Hrvatsku. Oni imaju veće i optimističnije procjene nego što je to bilo u jesen. Uspjeli smo u krizi u kojoj smo suočeni kao društvo i država ostvariti temeljne ciljeve, očuvali smo radna mjesta, 120 tisuća poslodavaca nije trebalo otpustiti svoje radnike. Za razliku od svih drugih članica EU- imali smo dva potresa. To je jedna vrlo specifična situacija Hrvatske. Nastavljamo svoj put, jedna odrednica je raditi na ispunjavanju svih obveza koje imamo te istodobno zadržati kreditni rejting. Na tom tragu krećemo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta. To je trenutak koji se sada događa. I to istodobno s procjepljivanjem. Do milijun cijepljenih sugrađana mogli bi već u petak doći i to prvom dozom cjepiva”, rekao je Plenković.

Dodao je kako u ovom tjednu finaliziramo konzultacije s Europskom komisijom.

“Nalazimo se među državama koje su najbolje u pogledu obavljenog pilot testiranja kako bi se olakšalo kretanje ljudi u turističkoj sezoni”, istaknuo je.

Osvrnuo se na slučaj Zlate Đurđević i komentar predsjednika Zorana Milanovića na to što je Vlada poslala priopćenje u vezi njezinog programa.

“Ne znam što je prevarant danas govorio, a ono što je vrlo važno je da Vlada odgovori na optužbe Milanovića da mi ne govorimo istinu. Danas je indikativno da on nema odgovora na to što je Vlada napisala nego zašto se Vlada oglasila. Vlada ima puno pravo komentirati sve teme, a osobito da to radi na precizan način i da se ljudi informiraju”, rekao je Plenković.