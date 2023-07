Plenković naredio HDZ-ovcima: ‘Pročešljajte svakoga’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Pročešljajte svakoga, samo da ne bude afere – ovih su dana dobili instrukcije visokopozicionirani članovi HDZ-a kako bi se izbjeglo da se na liste stavljaju ljudi s repovima. U središnjici su svjesni da im afere lokalnih hadezeovaca mogu izuzetno štetiti i da pod mikroskop treba staviti svakoga koga će lokalne organizacije, uz blagoslov Andreja Plenkovića, staviti na listu.

Prije ovog (političkog) ljeta i odmora političara koji počinje početkom kolovoza, nakon obilježavanja Oluje i Alke, u HDZ-u vlada neuobičajena relaksirajuća atmosfera. Jedina ugroza je plinska afera, ali kako je sve počelo kilavo kada je riječ o opoziciji, hadezeovci se nadaju da će tako i završiti.

Stranka očekuje prave turbulencije tek najesen, kada može doći do većih potresa ako izbije još neka megaafera.





Kadrovska križaljka

“Zato ovaj put treba biti oprezan pri sastavljanju lista po principu ‘jedan kapitalac, dva mlada’. U Zagrebu će svi potencijalni kandidati morati proći kroz neku vrstu stranačke ‘sigurnosne provjere’ jer se jednostavno ne može dogoditi da na listu stavimo nekoga tko na leđima ima pun ruksak lokalnih afera”, govori nam istaknuti član stranke koji uvijek ima utjecaj “sa strane”.

Slično nam je rekao i jedan od najaktivnijih hadezeovaca, čiji se glas itekako uvažava. “Mi znamo većinu ljudi na terenu, u županijskim organizacijama, pa tu ne bi trebalo biti većih problema. Problem bi mogao biti da se ‘gura’ netko tko ima putra na glavi, a jak je u svojoj sredini. Takvih smo slučajeva već imali, ali ovoga puta treba biti oprezniji.”

Iako se čini da se u najvećoj hrvatskoj stranci zasad ništa ne događa kada je riječ o budućim listama, u stvarnosti je sasvim drukčija situacija. Lokalne organizacije već su u većini slučajeva pripremile listu kandidata “po zaslugama” za stranku. Posebno je živo u Slavoniji jer lokalni hadezeovci smatraju da uvijek najviše povuku, a za to nisu adekvatno nagrađeni. Živo je i u Dalmaciji, a neki stari kadrovi iz sjene, poput Božidara Kalmete, imaju snažan utjecaj. Predsjednik stranke koji je ovoga tjedna obišao Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar iskoristio je kratku dalmatinsku turneju i za razgovore s čelnim ljudima stranke u tim sredinama, a navodno nije izbjegnuta ni osjetljiva tema izbora i izbornih lista. Vrh HDZ-a trudi se da ništa ne procuri u javnost, pogotovo kada je riječ o imenima. “Bilo bi zaista preuranjeno sada kalkulirati tko će sve biti na listama jer okvirne su liste u glavama ljudi koji vode stranku, a isticanje bilo koga značilo bi davati mu podršku, što predsjednik ne želi. On se odlučio za taktiku da nije vrijeme za talasanje, vremena ima dovoljno i tek će se za koji mjesec imati jasnija kadrovska križaljka na koga se računa, a na koga ne. Tada će, jasno, biti i otpora, zakulisnih reakcija”, kaže utjecajni član stranke koji priznaje da mnogi lobiraju kod Plenkovića i ističu zasluge za stranku.

Okvirna platforma

“Mlađi kadrovi bit će u prvome planu, ali mora se priznati da HDZ s tim dosad nije imao sreće. I novi ministri koji su mladi ljudi pokazali su se bezličnima, nimalo hrabrima. Svi se boje da ne povuku krivi potez i žele se dodvoriti središnjici, a javnost ih zapravo ne prepoznaje. Zato postoji strah da će se na listama naći mnogi koji u političkom životu ništa ne znače i koji su tu samo zato što su vjerni vojnici stranke”, ističe naš sugovornik.

Po njegovu mišljenju, nijedna lokalna sredina nije iznjedrila perspektivni kadar, ljude sa stavom, poduzetne na svim poljima. “Ipak, mnogi od tih bezličnih kadrova računaju da će se naći na listama, a vjerojatno će tako i biti. Mi nemamo mnogo izbora, vidi se to i na primjeru Zagreba, gdje je stanje u HDZ-u bezlično, bezidejno i s nikakvim šansama da dobije povjerenje Zagrepčana.”

Pripremljena je i okvirna platforma kako će se ići na izbore. Nešto od toga se već počelo realizirati, a to je da premijer u svakoj prilici nabraja uspjehe, a ne spominje probleme. Najesen će se toj koncepciji još dati gas i predsjednik stranke će u svakoj prigodi govoriti o postignućima i kada je riječ o Hrvatskoj u Europi i pomacima u zemlji.









Slijedi i skup koji će biti u Hrvatskoj i na kojem će se govoriti kako pomoći Ukrajini, što je za Plenkovića posebno važno. U tom smislu Hrvatska se ponudila da pomogne Ukrajini u uklanjanju mina i pripremi sudskih procesa za ratne zločine jer je procijenjeno da se tako najbolje može pokazati podrška Ukrajini a da se previše ne iziritira Putinov režim.

“Premijer je svjestan da se o postignućima malo govori, čak i među hadezeovcima. Tu je duga lista od Pelješkog mosta do korištenja europskih fondova, a sada je povoljnija situacija s obnovom Banovine. Jako mu je važno da turistička sezona dobro prođe i da se može nabacivati rekordnim brojkama, ali skupoća na Jadranu je malo poremetila planove. Na forumu u Dubrovniku su se isticali europski pomaci Hrvatske, ali svima je jasno da se s time ne dobivaju izbori. Zato će naglasak biti na domaćim temama.”

Blokada sustava

Vrh HDZ-a je svjestan da ljude najviše zanimaju plaće, sigurna radna mjesta, mogućnost da se živi od poduzetništva, s čime ne stojimo briljantno. No od jeseni će se na sva zvona staviti ono što HDZ naziva poreznom reformom u nadi da će svi zaposleni iskoristiti pogodnosti. Ipak, u vrhu stranke su svjesni da je “popuštanje” liječnicima i sucima kada je riječ o plaćama otvorilo Pandorinu kutiju i da se na jesen mogu očekivati dugi redovi prosvjednika na Markovu trgu.









“Svi znaju da ministri ne mogu ništa i da je konačna odluka na Plenkoviću. To se vidi i ovoga tjedna kada zaposleni u sudstvu izravno traže od Plenkovića da riješi blokadu sustava, a odustali su od toga da s Malenicom postignu dogovor. Ali to je na neki način i poruka da ‘Plenković može sve’, ono što njegovi ministri ne mogu, on može. Tako će ići i kampanja, usmjerena samo na jednog čovjeka”, govori naš sugovornik.

To da se Plenković pretvara u Supermana može rezultirati i krahom. Naime, ljudi se zasite jednog čovjeka, bez obzira na to kakav je, i traže promjene. “To zna i vrh HDZ-a, ali je atmosfera opuštajuća zbog spoznaje da nema ni na vidiku nekoga tko bi mogao konkurirati premijeru. Već je istrošena priča o jalovoj oporbi, ni sam Plenković više na tome ne gradi koncepciju, sada je važnije uvjeriti one koji ne pripadaju ni jednom političkom bloku da smo mi najbolji, da izvršavamo obećano kao sada s neradnim nedjeljama. Tu je veliki bazen potencijalnih birača koji bi se u nedostatku drugih mogli odlučiti za HDZ.”

Zato u HDZ-u vlada oprez najviše zbog mogućeg otkrivanja novih afera. Nitko pouzdano ne zna hoće li USKOK i ostale institucije iz tog sektora najesen zaigrati predizbornu igru i izvlačiti iz ladica predmete koji su dosad čamili u njima. Mnogo toga ovisi o procjenama kako stranke stoje i kakve su im šanse na izborima, ali dodatna su opasnost europski istražitelji.

Neugodna iznenađenja

“Ako oni pokrenu više predmeta u koje su umočeni hadezeovci, neće biti dobro. Na njih, naravno, nitko nema utjecaj, bliže se i europski izbori pa neugodna iznenađenja nisu neočekivana”, tvrde dvojica utjecajnih hadezeovca. Dobra je strana da se proračun dobro puni, da ima novca za gašenje vatre kod nezadovoljnika koji znaju da su izbori prilika da riješe svoje probleme.

“A novac, ovako ili onako, uvijek određuje izbore”, kategoričan je stari i iskusni član HDZ-a, svjestan da će presudno biti uvjeriti građane da “dobro žive”, koliko god to neuvjerljivo zvučalo.