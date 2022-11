PLENKOVIĆ NAPOKON DOŠAO S OBJAŠNJENIMA! ‘Par tjedana prije su nam rekli da se brinu, vidite kako je to složeno. Sve ćemo im objasniti’

Autor: M.P.

Danas se s početkom u 16 sati održala sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice.

“Zahvalio sam kolegama u saboru na aktualnom prijepodnevu, razgovarali smo o javnom savjetovanju zbog poreza na dobit”, brifirao je o sadržaju sastanka.





“Zahvalio sam Medvedu na organizaciji obilježavanja Dana sjećanja za žrtve Vukovara i Škabrnje, prošlo je dostojanstveno. Raspravili smo ankete po kojima je HDZ narastao, u sedmoj godini mandata i dalje smo vodeća hrvatska stranka, to nas hrabri i motivira da radimo na provedbi programa”, dodao je.

Zatim je govorio o izjavama austrijskog ministra o ulasku Hrvatske u Schengen.

“Razgovarali smo o situaciji nakon izjava ministra vezano za Schengen, s kancelarom ću pričati u srijedu o tim zabrinutostima, razumijemo njihovu poziciju, no svjesni smo da je Hrvatska ispunila 281 preporuku, dobili smo potporu u EU parlamentu i Komisiji, u razgovorima smo s češkim predsjedništvom, posebna je odluka za Bugarsku i Rumunjsku, a posebna za Hrvatsku. Više rasprave je bilo o Schengenu zadnjih dana nakon izjave austrijskog ministra, nego od potpore iz Europske komisije. Uvjeren sam da ćemo 8. prosinca dobiti potporu svih država članica”, rekao je premijer uvodno.

Pitanja novinara

Ministar iz Austrije danas je ponovio svoje stajalište, brine li vas to?

“Austrija u hijerarhiji ima aktualnog ministra unutarnjeg poslova, bivšeg ministra unutarnjeg poslova, nisu zabrinuti zbog Hrvatske, već povećanog broja tražitelja azila u Austriji. Oni u ciklusima imaju izbore, 2024. Te teme nalažu Vladi da se o njima očituje, vjerujem da ćemo austrijskoj vladi pokazati da razumijemo zabrinutost ali ćemo očekivati potporu za ono što smo dosad napravili. Ovo članstvo je velika politička aktivnost, par tjedana prije 8. prosinca prijateljska zemlja nam je rekla da ima generalni problem s ilegalnim imigracijama pa time i Schengenom, vjerujem da vidite kako su te operacije složene”, rekao je premijer.









Možemo li očekivati da ćemo dobiti Ministarstvo digitalizacije?

“Već imamo državni ured, nije neobično ta u nekim zemljama imamo posebna ministarstva, to je bila interna rasprava, no nismo definirali rokove. To je osvrt moje savjetnice da pratimo globalne trendove, to je generalna rasprava”.

O cijenama goriva?









“Tendencije danas kažu da bi gorivo išlo dolje”.

Je li bio među dužnosnicima koje je uhićena osoba koja je ciljana dužnosnike?

Tih slučajeva ima više, imate dva puta za to, jedan je da lakonski pričate o usamljenim vukovima, a drugi o organiziranim skupinama. Rijetko je da su to samotnjaci, imali ste Bezuka. Nitko od tih ljudi ne donosi odluke igrajući playstation Fifu, netko ih brifira, ovaj je bio nezadovoljan zbog restriktivnih mjera tijekom pandemije, a vidim a je bio dosta opremljen. Predlažem da Hajdaš Dončić odmah sutra da detaljnu izjavu o tom čovjeku. Sigurno će sazvati sjednicu”.

O Milanoviću.

“Ta vrsta privatizacije vojnih događanja kao mjesto na kojem će vrijeđati ministra i raditi pritisak na DORH je neprihvatljivo i treba to osuditi, s te strane govoriti o hrvatskoj vojsci danas kada smo toliko puta podigli proračun, kada smo riješili pitanje Rafalea, Bradleya, ako se netko može pohvaliti postignućima kada je riječ o ciljevima u vojsci, onda je to naša vlada, on se može time usput pohvaliti ako ga netko pozove. On je taj koji stalno vrijeđa”, rekao je premijer.

Orban ima šal s kartom velike Mađarske, kako to komentira?

“Nisam to vidio, Mađarska se nije kvalificirala, on valjda prati neke druge utakmice, neprihvatljive su teritorijalne pretenzije na Hrvatsku, nisam se bavio tuđim šalovima”.

Sabor će imati pauzu, Fuchs je rekao da škole mogu donijeti odluku da nastave ne bude dok traje utakmica?

“Grbin ne zna gdje stanuje, dok to ne zna može se baviti kako mu SDP ima duplo manje zastupnika od ono malo što je osvojio. Proračun, mi radimo, ne spavamo, znamo gdje živimo, imamo u devet sati vijeće za euro u 11 kabinet vlade, kada to završi Primorac i ja predstavljamo proračun. Koliko sam razumio Fuchsa, ideja je da oni koji se tako dogovore, eventualno omoguće gledanje utakmice, ta dva sata nadoknadit će u drugom terminu. Nije to organizirani raspašoj, Hrvati vole nogomet, reprezentacija ima odliču momčad, svjetski smo vice prvaci, imamo želje da ostvare što bolji rezultat, ne treba biti politički analitičar da vidite da Hrvatska prati nogomet”, rekao je.

Dodao je da će rado otići na neku od utakmica ako bude prilike, no vidjet će kada dođe trenutak. Dodao je i da su dobili poziv od Katara.