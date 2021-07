PLENKOVIĆ NAKON VLADE: Cijepljenje će biti uvjet za potpore za očuvanje radnih mjesta

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Vlade.

Plenković je govorio o potporama za očuvanje radnih mjesta.

“Podsjećam, u okviru politike očuvanja radnih mjesta, u krizi bez presedana, osigurali smo 11,7 milijardi kuna, s doprinosima 17 milijardi kuna za plaće radnika u privatnom sektoru. Što se tiče mjera, mi smo imali različiti intenzitet mjera po mjesecima, za svibanj, mjere je koristilo oko 35 tisuća poslodavaca za 108 tisuća radnika. Ne možemo bezgranično imati ove mjere, okolnosti se mijenjaju, u fazi smo kada su restriktivne mjere svedene na minimum, no i dalje ima sektora kao ugostiteljstvo koji imaju restrikcije na snazi kao i oni kojima je i objektivnih razloga bio onemogućen rad. Zadaća ministarstva rada i drugih je dijalog sa socijalnim partnerima da pređemo na prilagođene sektorske potpore, one će se nastaviti, no ne prema svima, stekle su se okolnosti jer možemo biti precizniji koga podupirati. Mjere za skraćeno radno vrijeme, 3600 kuna plus doprinosi. Što se tiče cijepljenja, smatramo da bi bilo fer da, ako država u krizi koju je osigurao covid, osigura cjepivo, plaće, bilo bi fer da svatko da neki mali doprinos, ako će netko biti korisnik naknade za očuvanje radnih mjesta, zamolit ćemo da se cijepi. Donirat ćemo 210 tisuća doza cjepiva”, rekao je Plenković.

Na konkretno pitanje hoće li cijepljenje biti uvjet za dobivanje potpore, Plenković kaže:

“Da, nastojat ćemo to povezati. Tražit ćemo rješenje da bude zakonito”.

Novinarka ga je pitala kako komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je danas rekao da bi Plenkoviću trebalo biti neugodno jer je HDZ u Skupštini Zagreba pružao potporu Milanu Bandiću. Plenkovića je to vidno zasmetalo:

“Što se tiče rada pravosuđa, oni u mandatu naše Vlade rade neovisno, nitko nema uvid u tajne izvide za razliku od toga kada je on bio premijer. Nema nedodirljivih, to je bitno. To što on misli, da je moglo biti prije izbora, ne znam odakle takvi zaključci. Oni rade kada smatraju da su im predmeti dovoljno zreli da dođu u ovu fazu”, odgovorio je premijer.

O Orbanu









“Činjenica da Orban objavljuje oglase u dnevnim listovima, on želi predstaviti svoju poziciju. On može favorizirati Srbiju ili bilo koju zemlju.

“EU se stvara konsenzusom. RH je zemlja koja želi ući u dvije dublje integracije, za nas je to korisno i dobro – to su Schengen i eurozona. Tri puta više rastu plaće nego cijene u zemljama koje su usvajale euro kao svoju valutu. Ideja je da proces bude gotov u idućih godinu dana”, dodao je premijer.

2021. se bavimo onime što se događalo na kućicama u adventu 2019. Smeta li vas to kao građnina?

"Ne bavimo se mi kriminalističkim istraživanjem. Ovim su se predmetima tijela bavila mjesecima, ne rade se kriminalistička istraživanja u pet minuta. Ako je nešto bilo protuzakonito, to će isto procesuirati", rekao je.









Nemamo predsjednika Vrhovnog suda ni ravnatelja HRT-a, čini se da to mogu raditi zamjenici, pita ga jedna novinarka.

“Tko stvara strku? Ja sam živio pod dojmom da će šefica Vrhovnog suda čistiti pravosuđe od korupcije”, ironičan je Plenković.

“Nekoliko ljudi se javilo na javni poziv, Milanović je mimo javnog poziva predložio jednu kandidatkinju, onda se o toj temi očitovao Ustavni sud. DSV je raspisao drugi poziv, Milanović je izabrao jednu kandidatkinju, mišljenje je dao saborski odbor, svejedno ju je predložio Saboru koji ju nije prihvatio. DSV će treći put raspisati javni poziv pa će možda netko biti predložen. Sve što se u procesnom smislu trebalo ili nije se dogodilo. Idemo u treći javni poziv, zadaće će obavljati aktualni zamjenik. Što se tiče ravnatelja HRT-a, on je u četvrtoj godini mandata, to je nova okolnosti, čuli ste od Ministarstva kulture što je predviđeno, može se imenovati v.d., osoba koja zamjenjuje ravnatelja, a nakon toga će Sabor izabrati nekog novog. Neobične su okolnosti, no to je isto demokracija”, rekao je Plenković.

O cijepljenju

“Umrlo je više od 3 milijuna ljudi, cijepljenje je pitanje zdravog razuma, protiv sam toga da ljudima dajemo novac da se cijepe, to ne dolazi u obzir. Ako svi koji su razumni, cijepit će se. Tko želi, danas se može cijepiti. Ja sam prebolio tu bolest, to nije šala. U varijanti da bude slabiji interes za cijepljenje, ono što su platili porezni obveznici, morat ćemo donirati. Ne znam što ljude sprječava da se cijepe, ne vjerujem da ima ljudi koje ne znaju što je covid”, rekao je premijer.

Ministar rada Josip Aladrović objašnjava uvjetovanje potpora statusom cijepljenja

“Mi smo u situaciji da smo nakon godinu i pol dana u očuvanje tržišta rada investirali 11 milijardi kuna, sada smo u epidemiološkoj situaciji kada korištenje horizontalnih mjera nije oportuno, tržište rada smo stabilizirali. Horizontalne mjere azmjenjujemo ciljanim mjerama za određene sektore, moramo biti svjesni da je ovo epidemiološka i ekonomska kriza, ona je uvjetovana epdiemiološpkom situacijuom, što je veća razina procjepljenosti, osljedice za ekonomiju su manje. Jedan od vidova takve ekonomske veze je da stimuliramo ljude da se cijepe i povežemo epidemiološle i ekonomske mjere, kako ćemo to učiniti bit će predmet razgovora. Moramo svi biti svjesni da ne možemo podnositi štete jer dio građana odbija cijepljenje. Način na koji planiramo koncipirati model neće biti prisila”, rekao je Aladrović.

Na koje bi se sektore ciljalo u idućim mjesecima i koliko ljudi u odnosu na podatke za svibanj?

Imamo niz sektora s povećanjem broja zaspolenih, imali su blaži utjecaj krize, to su građevinarstvo, IT sektor, prerađivačka industrija koja ima veći brojzaposlenih nego prošle godine. Sektori usluga, ugostiteljstvo i hotelijerstvo ovisiti će o turističkoj sezoni. Mora svima biti jasno da mi ne možemo fiskalno izdržati toliko koncept horizontalnih mjera. O iznosima ćemo razgoavrati”, kaže ministar.

Beroš o cijepljenju

“Svakodnevno imamo sastanke s HZJZ-om, jutros samo razgovarao s ravnateljima županijskoh zavoda, jasno je da izlaskom prema građanima možemo povećati dostupnost cijepljenja. Imamo izlaz iz ove krize, zove se cijepljenje, kada govorimo o gospodarskim elementima, zdravstveni sustav i gospodarstvo idu ruku pod ruku, cijepljenje je odgovor na izazove. Vjerujem da će se uskoro i na europskom nivou razgovarati na tome. Svim županijskim zavodima smo dali zadatak da nam dostave ideje kako unaprijediti cijepljenje. Sada je u fazi kompilacija utemeljenosti tog procesa. Cijepljenje je izlaz iz ove krize”, rekao je Beroš.