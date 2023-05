PLENKOVIĆ NAKON SJEDNICE: ‘Nama je cilj rasteretiti one najugroženije, da poraste neto plaća’

Autor: Dnevno.hr

U utorak je, nakon ugodnog im produženog vikenda, održana sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a.

Kako to obično biva, nakon sjednice je izjavu dao šef stranke i premijer Andrej Plenković.

Osvrnuo se na obilježavanje operacije Bljesak, a koja je izazvala dosta reakcija oporbe i Plenkovićevih oponenata zbog dolaska srpske premijerke i slavlja s Pupovčevim SDSS-om uoči obljetnice.





Sve je super

Hvalio se uspjesima Vlade u kontekstu financijske pomoći, suficita proračuna, zadržavanja kreditnog rejtinga, povećanja plaća, poreznog rasterećenja i tako dalje…

“Razgovarali smo o daljnjim poreznim rasterećenjima, prvenstveno onih najugroženijih s najnižim plaćama, da povećamo neto plaće građanima. Ideja je da se cijeli paket detaljizira, drugo čitanje bi bilo najesen”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se na posjet srpske premijerke Ane Brnabić kao i na svoj posjet Mostaru.

O najavama gradonačelnika da će ukidanjem prireza poskupjeti neke gradske usluge, rekao je: “Opozicijske stranke imaju dva narativa. Ili će reći da je kava predizborna aktivnost, a izbori su za godinu i pol dana, a njihova retorika ima predizborni karakter godinu dana unatrag. To je smiješno. Izbori jesu u nekom trenutku. Taj narativ kako će oni kad je riječ o prihodima, ne stoji, neka pričekaju još malo s elaboriranjem cijele reforme. Ide za tim da građani to osjete na plaćama, bitno je da poraste neto plaća, to je cilj koji imamo”, rekao je.

“Donosimo mjere koje omogućuju svima da se održi kohezija u društvu”, rekao je i pojasnio: “Taj narativ kada je riječ o prihodima jednostavno ne stoji. Neka pričekaju vidjeti kako će izgledati paket”, istaknuo je Plenković te rekao da je cilj da porastu neto plaće.

“Imat ćemo dijalog. Održat ćemo dijalog sa županima početkom lipnja. Do tada će se sve precizirati. Vjerujem da će na kraju svi podržati one zakonske promjene koje će njima omogućiti veće plaće”, zaključio je između ostalog premijer Plenković.