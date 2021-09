PLENKOVIĆ NAKON SASTANKA S GENERALIMA: Odbili smo zamolnicu iz Tužiteljstva BiH! Bljesak i Oluja su temelji slobode naše države!

Autor: M.P.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković održao je sastanak s generalima zapovjednicima i visokim časnicima koji su sudjelovali u vojno-redarstvenoj operaciji “Bljesak”.

Uz premijera Plenkovića tamo su bili potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar obrane Mario Banožić te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Podsjetimo, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv 14 umirovljenih generala Hrvatske vojske iz operacije Bljesak koje terete za počinjenje ratnih zločina tijekom te vojno-redarstvene operacije. Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je primitak međunarodne zamolnice tužiteljstva BiH.

“Održan sastanak u Vladi s generalima zbog zamolnica od strane Tužiteljstva BiH s ljudima koji su stradali i izgubili živote s područja Bosanske Gradiške, tada smo donijeli odluku da svu dokumentaciju koja je stigla u Vladu, nadležno Ministarstvo analizira, dostavili su nam izvješće i temeljem te detaljne analize, kao Vlada smo odlučili da donesemo zaključak kojim ćemo naložiti Ministarstvu pravosuđa da odbije zamolnicu koja je stigla”, rekao je Plenković nakon sastanka.

Ponovio je da su Domovinski rat, VRO Bljesak i Oluja temelji slobode i suvremene hrvatske države te da su odlučili odbiti zamolnicu Tužiteljstva BiH na temelju načela zaštite nacionalnih, državnih, bitnih interesa Republike Hrvatske. “To je, što se ove teme tiče, sve”, rekao je Plenković.

Nakon Plenkovića govorio je general Miljavac, kazavši da je odbijanje zahtjeva jedino rješenje ove situacije.

“Neprimjereno je da se nakon toliko godina podižu neke optužnice i to znamo svi mi koji smo sudjelovali u operacijama da nije bilo nikakvih zapovijedi koje bi bile granatiranje civilnih ciljeva”, rekao je Miljavac.

Miljavac prije sastanka: Za nas je to neprihvatljivo!

Pavao Miljavac, general, bivši načelnik Glavnog stožera Republike Hrvatske i ministar obrane, bio je jedan od planera operacije Bljesak, a prije sastanka dao je kratku izjavu.









“Idemo vidjeti koje je rješenje i postoji li ono. Nama je prihvatljivo da se zahtjevi iz BiH odbace. Za nas je neprihvatljivo da se nakon toliko godina netko sjeti da smo radili ratne zločine u legalnoj operaciji. Federacija BiH je izbacila 136 imena, s tim da znaju gdje su ti ljudi, pod optužbom za ratne zločine. To se odnosi na srpski dio priče, ali to ne znači da neće ići i dalje. Mi znamo koji je naš stav, a kako će Vlada, vidjet ćemo. Nije to pitanje sedam generala, to je pitanje države. Ako sedam generala osudite za ratni zločin, što to znači? Može li ta operacija biti čista? Ne može! To su dvije operacije, Bljesak i Oluja”, rekao je Miljavac.

Bljeskom oslobođena okupirana područja zapadne Slavonije

Operacija Bljesak, vojno-redarstvena akcija Hrvatske vojske i specijalne policije RH, započela je 1. svibnja 1995., kada su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirana područja zapadne Slavonije.

Za samo 31 sat oslobođeno je oko 500 četvornih kilometara teritorija i uspostavljen je nadzor nad autocestom A3. Potpuno oslobađanje zapadne Slavonije u zimu 1991. spriječilo je potpisivanje Sarajevskog primirja i dolazak mirovnih snaga UN-a.

U skladu sa strategijom odmazde osmišljenom u Beogradu, kao odgovor na operaciju Bljesak, RSK i SVK izveli su terorističke napade na civilne ciljeve u hrvatskim gradovima. Građani Zagreba napadnuti su raketama s kazetnim punjenjem, a građani Karlovca i Siska topničkim granatama.