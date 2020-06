Plenković najavio uvođenje mjere za skraćeni radni tjedan: ‘Danas imamo više zaposlenih nego na početku krize’

Autor: D.Kt.

U usporedbi s krajem veljače kada je bilo 1.542.328 osiguranika pri HZMO-u danas u Hrvatskoj imamo 1.544.562 osiguranika odnosno 2234 osiguranika više što znači da danas imamo više zaposlenih nego na početku koronakrize – rekao je premijer Andrej Plenković na današnjem predstavljanju rezultata mjera potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom krize radi pandemije.

Ipak, broj nezaposlenih danas iznosi 150.607 dok je početkom ožujka iznosio 134.717 što je Plenković objasnio izostankom sezonskog zapošljavanja.

Plenković je također najavio dugoočekivanu mjeru za skraćivanje radnog tjedna koju bi danas trebalo usvojiti Upravno vijeće HZZ-a, a koja se odnosi na očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog pandemije došlo do privremenog smanjenja opsega posla i očekivanog smanjenja fonda radnih sat od minimalno 10 posto.

Poslodavci će mjeru moći koristiti za 10 do 20 posto zaposlenih, a potpora će iznositi 2000 kuna po radniku. Iako je bilo najava da će se mjera odnositi na tvrtke s 10 i više zaposlenih, njome će ipak biti obuhvaćeni i mikro poduzetnici koji imaju do 9 zaposlenih. Mjera će se moći koristit već za lipanj i trajat će do 31. prosinca ove godine. Kriterij je pad prometa od najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec lani, dok će tvrtke iz sektora prerađivačke industrije koje imaju pad pmanji od 20 posto također moći koristiti mjeru uz dokaz otežanog poslovanja, najavio je Plenković.

Za isplatu potpora za skraćeni radni tjedan Vlada planira utrošiti 3 milijarde kuna, a najveći dio sredstava doći će iz programa SURE Europske komisije koji je, podsjetio je Plenković, usvojen tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Inače, za potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom pandemije Vlada je isplatila 5,6 milijardi kuna, a zajedno s doprinosima iznos se penje na 8 milijardi.

“To je pokazna vježba snage i učinkovitosti države u krizi, Vlada je stala iza privatnog sektora kao nitko do sad”, poručio je Plenković.