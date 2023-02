PLENKOVIĆ NAJAVIO PRIORITETE! Ovime će se baviti Vlada, Sabor i HDZ, bacaju se na demografsku obnovu

Autor: Dnevno.hr

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio je u subotu u Makarskoj da će se u budućnosti Vlada, Sabor i HDZ baviti energetikom i klimatskim promjenama, digitalnom transformacijom i najvažnijom temom – demografskom revitalizacijom, jer su to prioriteti razvoja za ovo desetljeće.

Nakon što je na svečanosti u povodu 33. obljetnice osnutka HDZ-a Makarske i Makarskog primorja podsjetio na sve ono što je Vlada do sada napravila, premijer je rekao da je do izbora ostalo još godinu i pol dana i da HDZ ima svoj plan.

Plan im je da efekti globalne krize što manje dohvate Hrvatsku, da se ubrza proces obnove u Zagrebu i na Banovini te osigura gospodarski rast.





“Jutros smo bili u Mostaru i evocirali što smo u samo godinu dana napravili za Hrvate u BiH i to ne politikom antagoniziranja drugih naroda u BiH s Hrvatima vrijeđajući ih, nego obrnuto – politikom dijaloga, ali asertivnog promoviranja hrvatskih interesa prema svima. BiH je dobila kandidatski status za članstvo u EU, a mi ćemo kroz koji mjesec organizirati zajedničku sjednicu Vlade s Vijećem ministara BiH”, najavio je premijer Plenković.

Tri teme za budućnost

Nastavio je da će se baviti s trima temama budućnosti. Prva će biti energetika i klimatske promjene. Glavna tema budućnosti planeta i kontinenta i Hrvatske, kazao je Plenković i nastavio da ta tema određuje sve i glavna je globalna tema. Druga je tema digitalna transformacija, a treća najvažnija tema opstanka hrvatskog naroda će biti demografska revitalizacija.

“To su tri teme kojima će se baviti Vlada, Hrvatski sabor i HDZ, jer su to prioriteti razvoja za ovo desetljeće. Do sada smo bili u Splitu, Zadru, Sinju, Imotskom, Mostaru i danas u Makarskoj. Ovo nije izborna kampanja već sustavan stranački rad jer je važno da smo svi zajedno uz puno razumijevanje identificirani s politikama i ciljevima upravo onako kako rade velike, ozbiljne stranke”, izjavio je na kraju Plenković.

Boban: Oporba je lijena i bezidejna

Splitsko-dalmatinski župan Župan Blaženko Boban je govoreći o oporbi ocijenio da su bezidejni i lijeni, bez radnih navika, te da nemaju ništa ono što bi trebali imati da bi ostvarili rezultate. Njihov dan počinje, ustvrdio je, time da vide što im mediji serviraju, a kada to i pročitaju iz pojedinih medija, onda brže-bolje sazovu konferenciju za medije. Kazao je da je to domet oporbe dok Vlada, pa i svi drugi čimbenici rješavaju goruće probleme hrvatskog čovjeka od energetske krize do covid mjera.