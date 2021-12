PLENKOVIĆ NA VLADI: ‘Tražit ćemo reviziju arbitraže o Ini! Oportuno je zastati s otkupom dionica koje drži MOL’

Danas se u 11 sati održava sjednica Vlade, posljednja u 2021. godini.

Vlada će usvojiti Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom, vrijedan 15 milijardi kuna.

Na sjednici će biti iznesena i Informacija o pravnim mehanizmima utvrđenja ništetnosti Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA-Industrija nafte d.d. i Ugovora o plinskom poslovanju, od 30. siječnja 2009. Na dnevnom je redu i prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama, a bit će iznesene i informacije o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz koronavirus.

Premijer Andrej Plenković ima uvodno obraćanje.

“Ova je izazovna godina obilježena pandemijom i posljedicama razornih potresa, nastojanjem vlade za očuvanjem radnih mjesta, nabavom višenamjenskih borbenih aviona, zadržavanjem kreditnog rejtinga. Hvala svima na angažmanu i radu, kao i saborskim zastupnicima. Želim se fokusirati na godišnjicu potresa, jučer smo bili u Sisku i Petrinji, tužna je bila godišnjica razornog potresa od 6,2 na Banovini, živote je izgubilo osam sugrađana. Tisuće sugrađana je ostalo bez krova nad glavom, to je mobiliziralo cijelu Hrvatsku, pokazali smo veliko srce. Hvala svim građanima i volonterima”, rekao je uvodno premijer.

Zatim je zahvalio policiji, vojsci, vatrogascima, humanitarnim organizacijama.

“Bio je to kolektivni odraz solidarnosti”.

“Mi smo donijeli niz odluka kojima smo olakšali život sugrađanima, omogućili smo alternativni smještaj svima koji su htjeli ostati uz svoje kuće, oslobodili smo građane plaćanja električne energije, rtv pristojbe, cestarine, isplatili smo dodatna sredstva za ublažavanje posljedica potresa. Vlada je u potpunosti stala iz Banovine. 1106 kuća je obnovljeno, od ukupno 169 tisuća stanovnika je oko 5600 osoba smješteno u mobilnim jedinicama, to je broj ljudi u privremenom smještaju. Pred nama je usporedni proces izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, konstrukcijska i cjelovita obnova, krenut će natječaji gdje s eželi dinamizirati obnova, želimo izgraditi adekvatne stambene objekte, trenutno su radovi na 900 kuća, otvoreni su natječaji. No, naš pogled na Banovinu nije samo zbog potresa, zato smo i danas pripremili program mjera koji se odnosi na gospodarsku, demografsku i društvenu revitalizaciju. Ključan projekt je dovršetak autoceste do Siska, očekujemo da se to izgradi do kraja mandata ove vlade”, rekao je.

O omikronu

Nema tog područja gdje su bili potresi poput ovog, a da se sve obnovilo u mjesec dana. To su lažne teze, mi smo spremni raditi 24 sata na dan, no ovi procesi zahtjevaju poseban angažman, dodao je.

“Potpisali smo razvojni sporazum s pet županija u Varaždinu, to je odlična inicijativa od prije par godina, sinergijom države i županija želimo omogućiti projekte po pojedinim županijama. S te strane očekujemo velike koristi od provedbe sporazuma za sjever Hrvatske. Izdvojit ću konzultacije s Ministarstvom obrane o modernizaciji hrvatske vojske. Što se tiče pandemije, želim upozoriti na par činjenica. Danas vidimo rast broja zaraženih. To je signal da možemo gledati scenarij kao u zemljama Zapadne Europe, eksplozija omikrona koji se munjevito širi. Zato smo ovaj tjedan imali Znanstveni savjet, moramo biti spremni za funkcionalnost zdravstvenog sustava. Omikron je mnogo zarazniji od prethodnih varijanti, jako je važno nastaviti ključni element- cijepljenje. Punih godinu dana ponavljam da se treba cijepiti – cijepite se. Država je za sve osigurala dovoljno cjepiva, s te strane smo napravili maksimalan napor. Cjepivo čeka na svakog građana, bilo bi dobro da odluče što prije. Apeliram na sve da u vrijeme novogodišnjih proslava budemo što discipliniraniji”.

Odluke za INU

“Danas ćemo usvojiti odluku za INA-u, zadužit ćemo Ministarstvo gospodarstva da pokrene reviziju arbitražne odluke pred švicarskim saveznim sudom, riječ je o odluci Vlade slijedom presude Vrhovnog suda od 25. listopada 2021. gdje su utvrđeni rezultati koruptivne radnje. Smatramo da zbog tih novih saznanja ugovori ne mogu opstati. Ovu odluku temeljimo na pravnim mišljenjima, konzultirali smo se i DORH-om i s Pravnim fakultetom te u promijenjenim okolnostima smatramo da je oportuno zastati s otkupom dionica koje Mol drži u Ini”, rekao je Plenković.









Beroš o koroni

“Broj pozitivnih naglo raste u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tamo je i razina procijepljenosti najniža. Bilježimo postepeno smanjenje broja hospitaliziranih, no bolnice su u stalnoj pripravnosti za novu prilagodbu kapaciteta. Sukladno preporukama epidemiologa, docjepljivanje je od osnovne važnosti i može umanjiti posljedice petog vala uzrokovanog omikronom. Imamo dokazanih 24 slučajeva omikrona. Na tragu novog upozorenja, preporučamo docijepljivanje, vjerojatno je da će svi građani prije ili kasnije doći u kontakt s novom varijantom. Bitno je da svi ostanu odgovorni, kao što WHO ukazuje, ključno je cjepivo plus pridržavanje mjera”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Stožer je produžio važeće mjere na mjesec dana, s time da se one mogu i mijenjati, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Pozivam građane da u narednim danima zadrže oprez i sve lokalne Stožere da poduzmu optimalne mjere u spriječavanju širenja infekcije u svojim sredinama”.

Ćorić o Ini

“Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da radi utvrđivanja ništetnosti prvog ugovora i ugovora o plinskom poslovanju iz 2009. godine poduzme atkivnosti radi podnošenja revizije protiv arbitražnog pravorijeka koji je 23.12. 2016. donio arbitražni sud za međunarodno trgovačko pravo. Ministarstvo gospodarstva će nastaviti aktivnosti sudjelovanja u arbitražnom postupku protiv RH, koji je MOL pokrenuo protiv RH 2013. godine”, rekao je ministar Tomislav Ćorić.