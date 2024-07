Plenković na obljetnici ulaska u EU: ‘To znači hvatanje koraka s članicama poput Mađarske’

Autor: B. D.

Govoreći povodom 11. obljetnice članstva Hrvatske u Europskoj uniji, premijer Andrej Plenković istaknuo je značajna poboljšanja u kvaliteti života, te rast plaća, mirovina i BDP-a, kao i jačanje hrvatskog gospodarstva i institucija.

“S 52 posto razvijenosti na razini EU-a došli smo na 76 posto”, izjavio je Plenković na prijemu za državne dužnosnike i strane diplomate u Banskim dvorima.

“S rastom BDP-a u prvom kvartalu od 3,9 posto Hrvatska je druga iza Malte, a s projiciranim rastom od 3 do 3,5 posto do kraja godine rasla bi tri do četiri puta više od prosjeka EU-a i eurozone”, rekao je Plenković. “To znači hvatanje koraka s članicama poput Mađarske koje su u Uniji 20 godina”, dodao je.

‘Posljedice se vide i danas’

Istovremeno je upozorio na goleme sigurnosne, ekonomske, socijalne i energetske izazove s kojima se suočavaju EU i svijet, od kojih je posebno naglasio rat u Ukrajini, sukob Hamasa i Izraela te migracije.

“Posljedice velike migrantske krize 2015. i 2016. vide se i danas, primjerice na nedavnim europskim izborima i osjećat će se i dalje. Zato ta potencijalna žarišta nezadovoljstva među europskim narodima moramo kao politički odgovorni ljudi rješavati na način koji je najbolji, najsigurniji, najprimjereniji, koji će održati naš način života, gospodarstvo i sigurnost”, istaknuo je Plenković.









Rekao je da cilj ostaje ulazak u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i da bi Hrvatska u proljeće 2026. godine mogla ostvariti sve bitne vanjskopolitičke ambicije.