PLENKOVIĆ MUDRO ODABRAO TRENUTAK ZA PUT NA KOSOVO! Analitičar: ‘Srbija radi pritisak na državnost Kosova! Hrvatska je učinila puno za Kosovare!’

Autor: Valneo Kosić

Prvi put od 2011. godine na Kosovo je stiglo visoko izaslanstvo Republike Hrvatske koje je predvodio premijer Andrej Plenković. U pratnji mu je i gospodarska delegacija s predstavnicima HGK, Ericssona Nikole Tesle i Končar Elektroindustrije.

Premijer se u Prištini susreo s predsjednikom Vlade Kosova Albinom Kurtijem, ali i predsjednicom Vjosom Osmani-Sadriu koja će mu uručiti medalju Svete Terezije kao zahvalu za izrazito prijateljski angažman i pomoć nakon tragične nesreće kod Slavonskog Broda kada se prevrnuo autobus pun kosovskih državljana pri čemu ih je desetero poginulo, a 50-ak bilo ozlijeđeno.

Osim toga, premijer Plenković posjetio je Janjevo gdje se sastao s predstavnicima hrvatske manjine i pripadnicima hrvatskog kontingenta KFOR-a.

Pored gospodarske delegacije, uz premijera Plenkovića na Kosovu su bili i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, zastupnica u Saboru Ermina Lekaj Prljaskaj i osvajač zlatne medalje na OI u Rio de Janeiru Josip Glasnović, podrijetlom iz Janjeva.

Hrvatska s Kosovom oduvijek njeguje prijateljski odnos u kojem se njeguje politički dijalog. Ipak, on se do danas svodio na susrete premijera na marginama međunarodnih konferencija.

Hrvatska je učinila jako puno za Kosovo

Politički analitičar Davor Gjenero za Dnevno je govorio o tome koliko je Hrvatska snažno podupirala napore Kosova da učvrsti svoju državnost.

“Hrvatska i Kosovo imaju izrazito dobre odnose i nemaju nikakvih otvorenih pitanja. Ekonomska suradnja se može pojačavati. Hrvatska je u paketu novih članica Europske unije bila među prvima koje su priznale Kosovo. Hrvatska je bila među onim državama koje su u onom sporu kojeg je pokrenuo bivši srbijanski ministar vanjskih poslova, svjedočile u korist toga da deklaracija o proglašenju nezavisnosti nije bila protivna međunarodnom pravu. U tom kontekstu smo nastupali u savezništvu sa Sjedinjenim Državama i nekim drugim NATO članicama. Naša argumentacija je doprinijela presudi Međunarodnog suda koja je bila povoljna za Kosovo. Zadnja stvar koja se ticala bilateralnih odnosa je ona tragična nesreća kod Slavonskog Broda gdje se Hrvatska izrazito prijateljski i vrlo humano postavila u teškoj situaciji za tu zemlju. Tada je bila i ta gesta da je hrvatska Vlada organizirala helikopter koji je prebacio Vladu u Slavonski brod. To je samo uspostavilo srdačne odnose i sa sadašnjom kosovskom administracijom s kojom su ti odnosi bili manje razvijeni i osobni do sada”, rekao nam je Gjenero.

Plenković je odabrao pravi trenutak za posjet

Premijer Vlade Republike Hrvatske na Kosovu nije bio od 2011. godine, prošlo puno vremena, a Gjenero kaže kako je politički trenutak takav da je posjet premijera Plenkovića izrazito dobrodošao.









“Da je bila drugačija situacija kada je Hrvatska predsjedala Europskom unijom, premijer bi sigurno putovao i na Kosovo i da je Sumit u Zagrebu bio u normalnim okolnostima. Dobro je da je taj posjet sada obavljen, u ovim uvjetima zaoštrenih pritisaka na državnost Kosova jasno definira Hrvatsku poziciju koja je i pozicija Atlantskog saveza”, kaže i dodaje kako se ovim posjetom dodatno učvršćuje pozicija Kosova i Hrvatske.

“Poruka premijera je da Hrvatska ostaje čvrsto posvećena očuvanju cjelovitosti i suvereniteta Kosova koje je legitimno proglasilo nezavisnost. Naravno da je to vezano i uz taj vrlo stupnjevani pritisak koji dolazi od strane Republike Srbije. Već je ranije rečeno kako je Hrvatska jedna od članica Europske unije koja interese Kosova najsnažnije predstavlja unutar Europskog vijeća i institucija Europske unije. To je kontekst koji govori o tome da je to potrebno naglasiti.

“Sveti Ratko Genocidni”

Na pitanje kako bi na ovaj posjet mogao gledati Beograd i hoće li to dodatno iritirati Vučićevu administraciju, Gjenero odgovara kako to nije bitno.

“Pa što onda, i Hrvatsku iritira policijska zaštita oko murala ‘Svetog Ratka Genocidnog’ koji nije samo akter genocida u Bosni i Hercegovini, nego i teških ratnih zločina za koje nije presuđen u Hrvatskoj”, kaže Gjenero i dodaje kako su izlike srbijanskih vlasti da nisu čuvale mural prozirne.









“Potpuno je jasno o čemu se radilo i to samo onaj koji ne želi vidjeti nije očitao kao zaštitu obilježja aktera genocida. To u Hrvatskoj nije nikome važno. Potpuno je irelevantno kako Beograd gleda na odnose dviju suverenih država”, kaže Gjenero za kraj.